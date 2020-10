Don Fort, ancien chef des enquêtes criminelles de l'IRS, rejoint Kostelanetz & Fink





Fort est nommé directeur des enquêtes de la Tax and White-Collar Boutique

NEW YORK, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Kostelanetz & Fink, LLP , a le plaisir d'annoncer que John D. (Don) Fort, l'ancien chef de la division des enquêtes criminelles (CI) de l'Internal Revenue Service, a rejoint le cabinet en tant que directeur des enquêtes. M. Fort a quitté l'IRS à la fin du mois de septembre, après avoir passé trois ans au sein de la branche pénale de l'IRS et près de 30 ans à l'agence. M. Fort dirigera son cabinet à partir du bureau de K&F à Washington.

Les trois décennies d'expérience de M. Fort en matière d'enquêtes sur les crimes financiers, et son vaste réseau de relations au sein du gouvernement et du secteur privé, s'avéreront inestimables pour la vaste clientèle de K&F, composée d'institutions et d'individus confrontés à des controverses et des négociations de haut niveau avec des organismes gouvernementaux. M. Fort assistera les clients confrontés à des enquêtes gouvernementales impliquant toutes sortes de crimes financiers et économiques présumés, y compris les crimes fiscaux, le blanchiment d'argent et les violations du Bank Secrecy Act. M. Fort jouera également un rôle central dans la pratique des enquêtes internes du cabinet et conseillera les clients sur les régimes de conformité. En outre, il sera disponible comme témoin expert et pour des missions de surveillance volontaires ou mandatées par le tribunal.

« Nous ne pourrions être plus heureux d'accueillir Don au sein de K&F, et nous sommes convaincus qu'il renforcera et complétera le banc déjà bien rempli de Kostelanetz & Fink dans les controverses fiscales civiles et pénales et dans la défense des cols blancs au pénal », a déclaré son associé Bryan Skarlatos. « Les connaissances uniques de Don et sa compréhension des rouages du gouvernement aideront le cabinet à continuer à fournir les meilleurs conseils possibles et à s'assurer que nous obtenons les meilleurs résultats possibles pour nos clients. »

« J'admire depuis longtemps la ténacité et le sens juridique de Kostelanetz & Fink, et je suis heureux de rejoindre le cabinet pour ce prochain chapitre de ma carrière », a déclaré M. Fort. « Je me réjouis d'aider mes clients à s'orienter dans le processus souvent épineux des enquêtes et des négociations gouvernementales, et de mettre mon expérience et mon expertise au service de la résolution stratégique des problèmes les plus difficiles de nos clients. »

Pendant son mandat, M. Fort a supervisé les enquêtes sur certains des crimes financiers les plus importants jamais enquêtés, notamment l'évasion fiscale, la fraude aux sanctions, le blanchiment d'argent, la corruption, la corruption internationale, les malversations bancaires, la cybercriminalité et les crimes liés à la cryptomonnaie, et le financement du terrorisme.

En tant que chef et chef adjoint de l'IRS-CI, M. Fort a supervisé de nombreuses affaires très médiatisées, notamment le scandale des admissions à l'université connu sous le nom de « Varsity Blues » qui a pris au piège plusieurs célébrités ; les enquêtes fiscales fédérales Paul Manafort et Michael Cohen ; l'enquête fiscale Michael Avenatti ; le démantèlement du plus grand site web d'exploitation des enfants sur le réseau darknet financé par des devises cryptographiques ; deux ressortissants chinois qui ont été accusés d'avoir blanchi 100 millions de dollars en piratant un bureau de change de devises cryptographiques ; le programme des banques suisses dans le cadre duquel 80 banques suisses ont conclu des accords avec le gouvernement et ont versé 1,36 milliards de dollars de pénalités ; la Fédération internationale de football association (FIFA) dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent, de structuration et d'évasion fiscale ; le plaidoyer de culpabilité du Crédit Suisse, et bien d'autres encore.

M. Fort a commencé sa carrière au sein de l'IRS en 1991 en tant qu'agent spécial à Baltimore, dans le Maryland, et a ensuite occupé divers postes d'enquêteur dans tout le pays, avant d'être élevé au rang de directeur adjoint de la stratégie au siège de l'IRS-CI en 2014. M. Fort a été nommé chef de l'IRS-CI en juin 2017.

M. Fort est titulaire d'une licence en gestion du Gettysburg College et est un expert-comptable agréé dans l'État de Virginie.

