La Croix-Rouge canadienne lance une campagne de recrutement pour renforcer ses opérations face à la COVID-19





OTTAWA, 29 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a lancé une campagne de recrutement nationale pour trouver des Canadiennes et des Canadiens qui veulent améliorer les conditions de vie des gens durant la pandémie et par la suite. L'organisme anticipe un besoin accru de soutien dans tous les secteurs à mesure que la pandémie évolue et que l'on constate une recrudescence des cas dans des communautés partout au pays. La Croix-Rouge continue de prêter main-forte aux gouvernements provinciaux et fédéral et collabore avec les autorités locales, les responsables de la santé publique et d'autres parties prenantes afin de répondre aux besoins émergents.



LA SITUATION EN BREF

La Croix-Rouge canadienne cherche à pourvoir différents postes au sein de ses équipes de soutien dans plusieurs régions au pays. La priorité immédiate est de former des équipes qui appuieront les opérations dans les établissements de soins de longue durée en Ontario en collaborant avec le personnel déjà en place pour soutenir les aînés. À l'heure actuelle, le personnel de la Croix-Rouge fournit des soins personnels essentiels et une aide quotidienne aux personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée.

Pour créer des équipes de soutien efficaces et solides, la Croix-Rouge procédera de la manière suivante :

Chercher à recruter et à former des personnes qui se joindront au personnel de la Croix-Rouge déjà en poste dans les établissements de soins de longue durée.

Former les nouvelles recrues ainsi que le personnel existant sur la prévention de la transmission des maladies, qui comprend l'utilisation de l'équipement de protection individuelle.

Fournir l'équipement nécessaire aux opérations d'urgence, y compris des cliniques mobiles, pour apporter des renforts au système de santé publique.



CITATION

«?À l'heure où une deuxième vague de COVID-19 frappe de nombreuses communautés du Canada, la Croix-Rouge est prête à apporter son aide aux établissements de soins de longue durée et ailleurs. Depuis le début de la pandémie, la Croix-Rouge intervient partout au pays. Notre travail récent dans les CHSLD du Québec et la formation du personnel sur la prévention de la transmission des maladies joueront un rôle fondamental dans la nouvelle mission que nous allons mener en Ontario. La Croix-Rouge est prête à renforcer ses capacités au pays et à offrir une aide essentielle pour répondre aux besoins à venir. Nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens qui veulent prêter main-forte à présenter leur candidature.?»

Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne joue un rôle prépondérant dans la réponse du Canada à la pandémie mondiale de COVID-19 et est présente depuis le début, notamment lorsqu'elle a offert du soutien aux voyageurs de retour au pays qui ont été placés en isolement à Trenton et à Cornwall. La Croix-Rouge canadienne détient les connaissances et les compétences nécessaires pour prêter main-forte aux établissements de soins de longue durée, notamment grâce à l'expertise de son unité de santé mondiale, laquelle est composée de spécialistes en santé ayant de l'expérience dans les interventions d'urgence à l'étranger. De plus, la Croix-Rouge est toujours à pied d'oeuvre dans les CHSLD du Québec, où ses équipes organisent et présentent des formations sur le port d'équipement de protection individuelle et sur la prévention de la transmission des maladies, en plus d'offrir des conseils techniques en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de fournir de l'équipement de son hôpital mobile en appui au réseau de santé.

Pour découvrir les offres d'emploi, visitez notre site Web à l'adresse croixrouge.ca.

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

RENSEIGNEMENTS :

En français : 1 888 418-9111

En anglais : 1 877-599-9602

