Avis aux médias - Novembre 2020 au Musée canadien de la Guerre





OTTAWA, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Le Musée est ouvert du mercredi au dimanche. Toutes les aires d'exposition sont maintenant accessibles, et des mesures de sécurité ont été mises en place afin de garantir une expérience sécuritaire et mémorable au public. Pour réserver une place, veuillez acheter un billet à heure déterminée en ligne.

ACTIVITÉS VIRTUELLES PENDANT LA PÉRIODE DU SOUVENIR

Webinaire avec Tim O'Loan, ancien combattant autochtone

Le dimanche 8 novembre, à 14 h

En anglais, avec interprétation simultanée en français

En direct sur Zoom

Pour inscription

Joignez-vous à nous à l'occasion de la Journée des vétérans autochtones pour un entretien avec l'ancien combattant autochtone Tim O'Loan. Celui-ci nous parlera de différents aspects de son service dans l'armée, de questions d'identité, de traumatismes subis, du racisme historique et contemporain, ainsi que des efforts de réconciliation.

Jour du Souvenir - Ressources en ligne

Vous planifiez une cérémonie du Souvenir? Vous recherchez des documents de première main accessibles? Notre nouvelle trousse numérique conçue pour les pédagogues comprend des artéfacts, des oeuvres d'art et des documents provenant des collections du Musée, des survols historiques et des activités d'apprentissage. Vous trouverez dans ce module en ligne du contenu et des suggestions pour tenir une cérémonie du Souvenir, que vous pouvez suivre ou adapter à votre classe, à votre école ou à un évènement virtuel.

https://www.museedelaguerre.ca/jour-du-souvenir/

Diffusion en direct de la salle du Souvenir

Le 11 novembre, à 10 h 40

Le jour du Souvenir, à 11 h précisément, la lumière du soleil entre par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illumine la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada. En raison des restrictions liées à la COVID-19, personne ne sera autorisé à entrer dans la salle du Souvenir pendant l'évènement. Celui-ci sera diffusé en direct sur la page du jour du Souvenir du Musée de la guerre ainsi que sur ses comptes Facebook et Twitter.

ACTIVITÉS AU MUSÉE

Le mercredi 11 novembre, le Musée sera ouvert de 9 h à 17 h. L'entée sera gratuite, mais il est nécessaire de se procurer un un billet à heure déterminée au préalable.

Visites du Souvenir

Du 4 au 8 et du 11 au 15 novembre

À 10 h 30 (en anglais)

À 12 h 30 (en français)

À 13 h 45 (en anglais)

À 15 h (en français)

Inscription dans le foyer

3 $ par personne, en acquittant les droits d'entrée au Musée

Cette visite spéciale permet de vous montrer les aires du Musée consacrées au Souvenir, notamment la salle du Souvenir, la salle de la Régénération et le Salon d'honneur de la Légion royale canadienne.

Visite de la salle du Souvenir

Du 4 au 8 et du 11 au 15 novembre

Heures d'ouverture du Musée

Gratuit, en acquittant les droits d'entrée au Musée

Profitez d'un moment de réflexion en toute quiétude dans la salle du Souvenir. La pierre tombale du Soldat inconnu du Canada est le seul artéfact présent dans cette salle. Afin de garantir un accès sûr et de respecter les restrictions liées à la COVID-19, un seul groupe social sera admis à la fois. De plus, la durée de la visite pourrait être limitée. La salle du Souvenir sera fermée au public jusqu'à midi, le 11 novembre.

Le monde se souvient

Du 4 au 11 novembre

Heures d'ouverture du Musée

Gratuit, en acquittant les droits d'entrée au Musée

Dans le cadre de ses activités de commémoration du jour du Souvenir, le Musée canadien de la guerre mettra à l'affiche Le monde se souvient. Cette installation visuelle présente les noms de plus de 3,1 millions de membres du personnel militaire des deux camps, qui ont perdu la vie entre 1914 et 1922 durant la Première Guerre mondiale.

EXPOSITIONS SPÉCIALES

Le Programme d'arts des Forces canadiennes - Groupe 8

Jusqu'au 3 janvier 2021

Corridor d'exposition

Les personnalités artistiques sélectionnées dans le cadre du Groupe 8 ont été déployées exclusivement en sol canadien; plusieurs d'entre elles se sont rendues dans le Nord canadien. Les oeuvres créées contribuent à notre compréhension de ce que représente le service au sein des Forces armées canadiennes au pays.

Une exposition réalisée par le Musée canadien de la guerre, en partenariat avec la Direction - Histoire et patrimoine.

Libération! Le Canada et les Pays-Bas, 1944-1945

Jusqu'au 31 mars 2021

Foyer

Cette présentation combine photographies percutantes et éléments d'archives sur un panneau synoptique, soulignant le rôle déterminant joué par le Canada dans la libération des Pays-Bas à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une présentation réalisée par le Musée canadien de la guerre.

Lauréates et lauréats du concours d'affiches et de textes de la Fondation nationale Légion 2020

Jusqu'au 20 juin 2021

Foyer (près de la Boutique)

Chaque année, des élèves de partout au pays participent au concours d'affiches et d'oeuvres littéraires de la Fondation nationale Légion en soumettant des affiches, des poèmes ou des compositions. Cette année, le Musée canadien de la guerre est heureux d'exposer les oeuvres gagnantes, soit huit affiches et deux oeuvres littéraires.

