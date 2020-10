Le groupe Seraph Aviation nomme un nouveau responsable de l'ouverture commerciale - Services d'aviation





DUBLIN, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Seraph Aviation Group, le gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'aviation dont le siège social se trouve à Dublin, en Irlande, a annoncé la nomination de Gerry Power au poste de responsable de l'ouverture commerciale - services d'aviation.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation, Gerry a représenté de nombreuses compagnies aériennes, des investisseurs, des sociétés de leasing et des banques et a conclu plus de 150 transactions d'avions dans le monde entier. Sa grande expérience et sa passion font de Gerry la personne idéale pour rejoindre le groupe Seraph Aviation .

Gerry, qui a commencé sa carrière dans l'aviation avec GPA, a travaillé auparavant pour Aergo de novembre 2015 à février 2018 et pour la Standard Chartered Bank Aviation Finance d'avril 2013 à août 2015.

« Gerry Power, qui possède une expertise et une expérience étendues dans le secteur du financement de l'aviation, est un ajout très apprécié et complémentaire à notre équipe, alors que nous nous tournons vers un avenir positif », a déclaré David Butler, PDG de Seraph Aviation Group.

Le groupe Seraph Aviation est basé à Dublin et possède des bureaux à Stamford, CT, États-Unis, Londres, Angleterre et Séoul, Corée du Sud.

À propos de Seraph Aviation Group

Seraph Aviation Group est un fournisseur de premier rang de services de gestion d'aéronefs. Le groupe propose une large gamme de services de gestion d'aéronefs et de gestion locative à des clients provenant des secteurs de l'aéronautique, de la fabrication et de la finance. Grâce à sa compréhension approfondie des actifs de l'aviation et des instruments financiers, le groupe crée des véhicules d'investissement sur mesure conçus pour fournir à ses partenaires institutionnels des rendements ajustés au risque supérieurs à la moyenne. Le groupe Seraph Aviation est basé à Dublin, en Irlande, et possède des bureaux à Stamford, CT, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, et à Séoul, en Corée du Sud.

