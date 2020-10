Mandat d'initiative- Troubles de santé mentale - La CAQ refuse d'entendre les experts





QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement de François Legault persiste, signe et démontre qu'il n'a pas l'intention de tout mettre en oeuvre afin d'avoir en plan concret en santé mentale. La CAQ s'est opposée, ce midi, à ce que les Québécois entendent des experts sur la question et nous prive ainsi d'un dialogue qui aurait, à notre sens, permis de dresser des recommandations d'action au gouvernement à cet égard.

Les députés ministériels caquistes membres de la Commission de la santé et des services sociaux ont voté contre la demande de mandat d'initiative adressée en août dernier par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, M. David Birnbaum, et la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Mme Marie Montpetit, qui réclamaient que les parlementaires puissent entendre des experts considérant le fléau actuel et la situation de la pandémie qui nous pressent d'agir.

« Nous vivons une crise de santé mentale actuellement. À tous les jours, on peut lire des témoignages. À tous les jours, on peut voir des gens qui souffrent, qui trouvent ça difficile, mais qui ne demandent pas d'aide parce qu'ils ne savent pas où se tourner. Pire, qu'ils savent qu'ils n'en auront pas. Le Parti libéral du Québec a un plan de psychothérapie publique et d'accès public. Le Parti libéral du Québec a proposé une motion concernant l'accès aux soins de santé mentale offerts aux Québécois dans toutes les régions du Québec. Pourquoi refuser toutes nos propositions d'aide en santé mentale? ».

M. David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé mentale

« De plus en plus de Québécois.es vivent des réactions importantes de stress, d'anxiété et de déprime en lien avec la pandémie et sa durée. Il y a une crise dans la crise et nous devons y porter une attention particulière. Notre volonté était de réunir les experts du Québec, circonscrire les conséquences de la pandémie et élaborer de façon transpartisane un plan d'urgence en santé mentale. Tout comme la santé physique, la santé mentale doit être une priorité ».

Mme Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé

