La Zone pilote clé d'ouverture et de développement de Baise à Guangxi est en pleins préparatifs





BAISE, Chine, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Guangxi Baise a récemment tenu la conférence de promotion de la Zone pilote clé d'ouverture et de développement de Baise à Guangxi (Shenzhen) ainsi que la Cérémonie de signature d'investissement dans le projet d'« Installation d'entreprise dans la Zone de la grande baie de Baise » à Shenzhen. Au total, 39 projets ont été signés avec succès avec un investissement total de 39,653 milliards de yuans, selon le Département de Publicité de la Municipalité de Baise.

En mars 2020, le Conseil d'État de la Chine a approuvé la création de la Zone pilote clé d'ouverture et de développement de Baise à Guangxi. Le 15 avril, la Commission nationale chinoise de développement et de réforme a publié le Plan de mise en oeuvre pour la Construction de la Zone pilote d'ouverture et de développement de Baise à Guangxi. En tant que huitième zone pilote frontalière clé d'ouverture et de développement de grande envergure en Chine et première au niveau préfectoral du pays, la construction de la Zone pilote de Baise a suscité beaucoup d'attention.

La Zone pilote de Baise couvre l'ensemble de la zone urbaine de Baise, avec une superficie totale de 36 300 kilomètres carrés et une population totale de 4 226 800 habitants. Elle instaurera deux ports frontaliers nationaux (à Longbang et Pingmeng) et sept zones résidentielles frontalières de commerce mutuel (ou espaces résidentiels frontaliers de commerce mutuel) comme Yuexu. La zone pilote emploiera un modèle d'ouverture et de développement à grande échelle se basant sur « trois zones et un axe », à savoir : la zone d'ouverture clé, la zone de développement clé, la zone de développement écologique et l'axe de développement des liaisons.

La zone d'ouverture clé comprend principalement les trois comtés frontaliers (ou villes frontalières) de Jingxi, Napo et Debao, où elle vise à construire des plateformes ouvertes telles que des zones de coopération économique transfrontalière et des zones franches complètes pour créer des pôles industriels axés sur l'exportation. La zone de développement clé comprend principalement le district de Youjiang, le district de Tianyang, le comté de Tiandong et la ville de Pingguo, qui se concentrent sur le développement d'une agriculture caractéristique et avantageuse, l'intégration du charbon, de l'électricité et de l'aluminium, la fabrication de machines, la biomédecine, les nouveaux matériaux, le commerce et la logistique. La zone de développement écologique comprend principalement cinq comtés : Lingyun, Leye, Tianlin, Longlin et Xilin, qui se concentrent sur la promotion de la construction d'une ceinture régionale de soins de santé à long terme dans l'Ouest de Guangxi, d'un parc de coopération interprovincial et d'une zone de démonstration agricole caractéristique moderne. L'axe de développement des liaisons emploie pour principal canal l'autoroute entre Chongqing, Guiyang et Baise ainsi que le chemin de fer relié au Vietnam, participe activement à la construction du nouveau canal terre-mer de l'Ouest de la Chine et s'efforce de construire un axe de développement des liaisons de haute qualité qui intègre les canaux et les industries.

Baise a établi un groupe de travail spécial pour l'instauration de la Zone pilote de Baise, et adoptera les méthodes de travail d'« opérations basées sur des cartes murales », de « gestion de listes », de « progression rotative » et de « responsabilité désignée » pour faire avancer la construction de la zone pilote. L'organisation interne et les conditions externes étant en place, la construction de la Zone pilote de Baise est prête pour une progression à pleine échelle.

Liens des images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=375353

Légende : Une vue aérienne de la zone urbaine de Baise

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1323160/Baise.jpg

Communiqué envoyé le 29 octobre 2020 à 14:24 et diffusé par :