Généreux ensemble par Simons et les fondations Jeffery Hale - Saint Brigid's

QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Maison Simons est fière de s'associer à la famille des fondations communautaires Jeffery Hale - Saint Brigid's en créant l'événement Généreux ensemble. Cette initiative a pour mission de soutenir les organismes qui permettront aux Canadiens dans le besoin de manger à leur faim à l'approche des Fêtes. Dans un désir de partage et d'unicité, l'équivalent de 30 % des ventes de la journée du mardi 3 novembre sera remis à des banques alimentaires canadiennes d'un bout à l'autre du pays.

Simons, c'est la passion des gens, des communautés, aller vers eux est ce qui nous anime, la vraie mission de notre entreprise !

Participer à la vie de nos concitoyens est pour nous aussi une façon de remercier la clientèle et d'encourager le travail de tous ces artistes et artisans qui oeuvrent, chacun dans leur domaine, à construire une société meilleure.



- Peter Simons, copropriétaire et président de Simons

La Fondation Jeffery Hale et ses partenaires d'organismes de bienfaisance sont fiers de la relation de longue date avec Simons et s'engagent à aider les personnes dans le besoin, surtout en cette période de crise.

- Jean Robert, président de la Fondation Jeffery Hale

Au total, 21 organismes d'un océan à l'autre bénéficieront de cette contribution spéciale afin d'aider nos pairs à apprécier un bon repas. Cette année plus que jamais, le besoin sera grand.

Société St-Vincent de Paul, Québec

Community Hamper Campaign, Québec

Student Hot Lunch Program, Québec

Moisson Montréal, Montréal

Moisson Laval, Laval

Moisson Estrie, Sherbrooke

Moisson Outaouais, Gatineau

Ottawa Food Bank, Ottawa

Mississauga Food Bank, Mississauga

Calgary Food Bank, Calgary

Edmonton's Food Bank, Edmonton

Greater Vancouver Food Bank, Vancouver

Saskatoon Food Bank and Learning Centre, Saskatchewan

South East Helping Hands, Manitoba

Inuvik Food Bank, Territoires du Nord-Ouest

Whitehorse Food Bank, Yukon

Niqinik Nuatsivik, Nunavut Food Bank, Nunavut

Greener Village Community Food Centre, Nouveau-Brunswick

Feed Nova Scotia, Nouvelle-Écosse

Upper Room Hospitality Ministry, Île-du-Prince-Édouard

Bridges to Hope, Terre-Neuve-et-Labrador

5 570 329 repas et collations fournis par des banques alimentaires ont été servis au Canada en 2019.*

34,1 % des utilisateurs des banques alimentaires sont des enfants, tandis que 48,1 % sont des adultes vivants seuls.*

* Données du Bilan-Faim 2019 de Banques alimentaires Canada

À propos de Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Désormais à la barre de l'entreprise familiale, les deux frères Simons, Peter et Richard, se font les gardiens de la marque. Ils mettent tout en oeuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec leur clientèle, leur personnel que leurs partenaires tout en étant soucieux de l'environnement et des communautés où elle opère.

Simons est reconnue comme une autorité en mode avec son concept de magasinage original. L'entreprise propose un très large éventail de collections mode avant-garde, de collections privées exclusives pour hommes et femmes, complétées par une sélection de marques nationales et de grandes collections de créateurs. Simons offre également la mode maison pour habiller la chambre, la salle de bains et la cuisine.

Les 15 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : neuf au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec; trois en Alberta; un en Colombie-Britannique; et deux en Ontario.

Visitez-nous à simons.ca ou Instagram : @maisonsimons ou Facebook : facebook.com/simons.ca

À propos de la famille des fondations communautaires Jeffery Hale - Saint Brigid's

La famille des fondations communautaires Jeffery Hale - Saint Brigid's est un consortium qui a vu le jour en réponse à l'initiative Généreux ensemble. Cette famille est composée des organismes de Québec suivants : la Fondation Jeffery Hale, la Fondation Saint Brigid's Home, la Guilde Saint Brigid's et la Fondation Citadel. Chacun de ces organismes remarquables offre une aide financière et un soutien aux groupes communautaires travaillant principalement avec les anglophones de la grande région de Québec dans les domaines de la santé et des services sociaux, de la lutte contre la pauvreté, de l'éducation et de la culture. Bien que le mandat de chaque organisme puisse différer, en tant que consortium, tous partagent un héritage commun d'entraide et un même objectif édifiant, celui de bâtir une communauté.

