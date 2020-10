CE-Kennzeichnung für SARS-CoV-2-Test TRIPLELOCKtm von Precision Biomonitoring





Lagerstabile, gebrauchsfertige Prüfplatten, die die Anforderungen von COVID-19-Prüflabors erfüllen

GUELPH, Kanada und BRÜSSEL, Belgien, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Heute gab Precision Biomonitoring bekannt, dass es das CE-Zeichen für seinen SARS-CoV-2-Test TRIPLELOCKtm im 96-Well-Plattenformat erhalten hat. Diese Kennzeichnung ermöglicht es, die lagerstabilen, gebrauchsfertigen, lyophilisierten Prüfplatten für den sofortigen Einsatz in Labors in ganz Europa zur Verfügung zu stellen, wo die täglichen Infektionsraten in den letzten Wochen rapide angestiegen sind. Die TRIPLELOCKtm 96-Well-Platten sind äußerst zuverlässig, mit 100%iger Empfindlichkeit und Spezifität, ohne dass eine Kühlkette erforderlich ist, so dass sie sicher versandt und bei Raumtemperatur genutzt werden können.

Die TRIPLELOCKtm 96-Well-Platten sind eine kostengünstige, skalierbare RT-PCR-Lösung, die die RNA von SARS-CoV-2 nachweist, die COVID-19 verursacht. Das vor-aliquotierte Gerät umfasst 96 vorinstallierte Tests, spart Zeit, unterstützt größere Testvolumina und ist mit den meisten Laborgeräten kompatibel, was es zu einer idealen Lösung für Laborumgebungen macht.

?Da die COVID-19-Infektionsraten in ganz Europa ansteigen, benötigen Regierungen, Mitarbeiter an vorderster Front im Gesundheitswesen und Unternehmen ein Arsenal an Instrumenten, um dieses Virus schnell nachzuweisen", erläutert Dr. Mario Thomas, CEO von Precision Biomonitoring. ?Unsere innovative Testlösung wird definitiv dazu beitragen, den Druck zu verringern, der auf Labors in ganz Europa lastet."

Die CE-Kennzeichnung wird dazu beitragen, der steigenden Nachfrage nach Tests in ganz Europa, einschließlich Hotspot-Regionen, gerecht zu werden. Eine erhöhte Testkapazität wird auch dazu beitragen, den Druck auf die europäischen Gesundheitssysteme zu mindern, die aufgrund einer wachsenden Zahl positiver Fälle unter älteren Personen einen Anstieg der Krankenhauseinweisungen verzeichnen.

?Der innovative Test von Precision Biomonitoring wird eine unterstützende Lösung sein, da wir den unmittelbaren Testbedarf in ganz Europa angehen", erklärt Greg Henderson, International Business Development Director, Precision Biomonitoring. ?Er wird auch dazu beitragen, zusätzliche Bedenken wie begrenzte Laborkapazitäten zu mildern, wenn ganz Europa weiterhin mit erhöhten Testanforderungen und positiven Fällen konfrontiert ist

Precision Biomonitoring arbeitet weiterhin mit anderen Partnern und Interessenvertretern auf der ganzen Welt zusammen, um seine zusätzlichen Testlösungen, einschließlich der neuartigen digitalen Speichelschnelltests VOILÀ!tm, zu nutzen und zu verbreiten.

Über SARS-CoV-2 TRIPLELOCKtm 96-Well-Platten von Precision Biomonitoring

Die lagerstabilen SARS-CoV-2 TRIPLELOCKtm 96-Well-Platten von Precision Biomonitoring sind eine innovative Testlösung, mit der die RNA des schweren akuten respiratorischen Syndroms COVID-19 nachgewiesen werden kann. Da der Test und die Reagenzien in den Vertiefungen lyophilisiert sind, sind sie bei Raumtemperatur stabil. Die tragbaren, lagerstabilen TRIPLELOCKtm 96-Well-Platten können ohne Kühlung transportiert werden und enthalten 96 vor-aliquotierte und vorbeladene lyophilisierte Tests, wodurch sie sich ideal zur Unterstützung größerer Testvolumina eignen. Sie sparen Zeit im Labor, weil das Mischen und Aliquotieren vieler Reagenzien entfällt. Die beiden RNA-Targets von COVID-19 werden zusammen mit einer RNA-Positivkontrolle gemultiplext und sind bei 100%iger Sensitivität sehr zuverlässig. Die frühzeitige Identifizierung und Diagnose von COVID-19 ist entscheidend, um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten und so die möglichen zusätzlichen negativen Folgen des Virus abzuschwächen.

Über Precision Biomonitoring

Precision Biomonitoring wurde 2016 von einem Team von Wissenschaftlern des Instituts für Biodiversität der University of Guelph in Ontario, Kanada, gegründet und bietet TRIPLELOCKtm Lösungen für molekulare Überwachungsplattformen vor Ort, die den Kunden eine frühere Erkennung von Organismen und damit eine schnellere Reaktion ermöglichen. Kunden sind alle Organisationen, die eine Vor-Ort-Überwachung und schnelle Identifizierung von Organismen in jeder Umgebung benötigen. Das Team von Precision Biomonitoring steht an der Spitze der technologischen Innovationen in der Genomikbranche. Unsere Vision ist eine Welt, in der wir überall auf dem Planeten jederzeit jeden Organismus an Ort und Stelle identifizieren können.

