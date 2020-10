Sondage : 85 % des entreprises ont changé leur manière de mener leurs activités en réponse à la pandémie





Près de 4 organisations sur 10 ont accordé la priorité à des initiatives numériques, selon une étude menée par Robert Half

TORONTO, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Selon une nouvelle étude menée par la firme internationale de recrutement de personnel Robert Half, la plupart des entreprises trouvent une lueur d'espoir dans la morosité causée par la pandémie. Selon un sondage mené auprès de 600 gestionnaires principaux au Canada, 85 % des répondants ont mentionné que leur organisation avait amélioré ses activités ou exploré de nouvelles possibilités en réponse à la pandémie de COVID-19. Les répondants ont été interrogés au sujet des mesures prises par leur entreprise* :

Remaniement des fonctions 43 % Transformation numérique mise en oeuvre 39 % Amélioration d'un service existant 33 % Mise en oeuvre ou amélioration du commerce électronique 29 % Accent accru sur l'analyse des données 28 % Adoption d'un nouveau modèle d'affaires 28 % Lancement d'une nouvelle gamme de produits ou de services 23 %

* Les réponses multiples étaient acceptées.

« En raison de la pandémie, de nombreuses organisations au Canada ont été forcées de modifier rapidement leur modèle d'affaires afin de poursuivre leurs activités, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada. Ces modifications consistent entre autres à réévaluer les besoins en personnel et à déterminer de nouvelles façons d'offrir de la valeur aux clients. Dans la plupart des cas, la transformation numérique est devenue une nécessité pour les entreprises, qu'il s'agisse de l'intégration de technologies nouvelles et émergentes, de l'adaptation de modèles d'affaires existants ou du lancement de nouveaux services et initiatives en vue de maintenir et générer de nouvelles sources de revenus. »

Changements positifs

Bien que le changement puisse être effrayant, l'étude démontre que les organisations en réalisent maintenant les nombreux avantages. On a posé aux gestionnaires principaux la question suivante : « Lequel des éléments suivants votre équipe ou votre entreprise a-t-elle observé à la suite des changements apportés pendant la pandémie de COVID-19, le cas échéant? » Les réponses les plus populaires étaient les suivantes* :

Communication plus fréquente de la part des dirigeants 41 % Amélioration de la collaboration au sein des équipes et entre les équipes 36 % Meilleure relation entre les gestionnaires et le personnel 30 % Plus grande transparence et visibilité des priorités de l'entreprise 27 % Processus plus efficaces entraînant des délais d'exécution plus rapides 27 % Plus d'innovations 26 %

* Les réponses multiples étaient acceptées.

« Les équipes ont dû s'adapter à un grand nombre de changements depuis le début de la pandémie, a ajouté David King. Pour veiller à ce que leur personnel demeure informé et engagé, particulièrement dans le cas du travail à domicile, de nombreux dirigeants ont amélioré la communication avec leurs équipes et encouragent la collaboration. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 10 juillet au 9 août 2020. Le sondage comprend des réponses de 600 gestionnaires principaux d'entreprises qui comptent 20 employés ou plus à l'échelle du Canada.

Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de recrutement en personnel dans le monde et offre des services d'embauche et de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca. Pour d'autres conseils de carrière et de gestion, consultez le blogue de Robert Half à l'adresse roberthalf.ca/fr/blogue.

