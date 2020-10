IDEMIA lance Converged Card, une solution d'inclusion financière pouvant servir à la fois de carte d'identité et de moyen de paiement





IDEMIA, leader mondial des solutions d'identité, de sécurité et principal fabricant de permis de conduire aux États-Unis, annonce le développement d'une solution de carte unique (Converged Card) en partenariat avec Mastercard. Cette solution permettra aux détenteurs de cartes de faire des achats de première nécessité en toute sécurité. Cette solution permettra d'inclure dans l'économie officielle américaine un plus grand nombre de personnes qui ne disposent pas, ou ont un accès limité à des services financiers.

Avec cette solution1, les services financiers deviendront accessibles aux personnes résidant aux États-Unis qui pour l'heure n'ont pas accès, ou de façon limitée, à un compte bancaire ou à un compte d'épargne. La solution Converged Card est un document officiel tel qu'un permis de conduire ou une pièce d'identité, doté d'un moyen de paiement émis par un État. Cette carte ou application numérique sera compatible avec divers programmes de versement de fonds publics comme l'assurance-chômage, les programmes d'aide au logement et à l'énergie, ou encore les crédits d'impôt. Elle permettra ainsi aux autorités de verser automatiquement les montants en question aux personnes concernées, par l'intermédiaire d'un organisme public et ce, bien plus rapidement qu'au moyen d'un chèque.

« Cette carte va répondre à une véritable problématique d'inclusion financière, en permettant à l'ensemble de la population d'accéder à des services bancaires au moyen d'une carte prépayée, de manière rapide et économique permettant ainsi de bénéficier d'une nouvelle procédure de versement d'aides publiques », déclare Megan Heinze, directrice générale déléguée de l'activité Financial Institutions pour l'Amérique du Nord chez IDEMIA. Le groupe a fait l'annonce du lancement, au cours d'une allocution donnée lors de MoneyFest. « Cette procédure sécurisée et confidentielle de versement d'aides publiques pour les situations d'urgence, comme dans le cas du COVID-19, ouvre la voie, sur le plan technique et des processus, à une éventuelle compatibilité à l'avenir, avec les solutions Card on File (CoF) pour les achats du quotidien, notamment au moyen de cartes bancaires prépayées ».

Avec la solution de carte unique Converged Card, toutes les pièces d'identité émises ou renouvelées seront dotées d'une puce grâce à laquelle les émetteurs publics pourront activer l'élément prépayé, une fois le titulaire de la carte enregistré comme bénéficiaire. L'utilisateur pourra ensuite créditer lui-même la carte prépayée et l'utiliser pour ses achats du quotidien.

« Alors que la transformation numérique bouleverse notre façon de vivre et d'interagir, notre objectif commun est d'imaginer des solutions garantissant que chaque utilisateur puisse percevoir des versements et procéder à des paiements par un moyen qui réponde à ses besoins financiers spécifiques », ajoute Kathleen Tobin, directrice Partenariats stratégiques chez IDEMIA.

« Mastercard est fier d'annoncer la mise en place de la solution Converged Card avec son partenaire de confiance, IDEMIA », déclare Miguel Gamiño Jr., vice-président exécutif Global Cities et Enterprise Partnerships chez Mastercard. « Cette solution de carte unique est le fruit du partenariat stratégique noué entre Mastercard et IDEMIA depuis 2018, dans le cadre de City Possible, réseau mondial unique en faveur du co-développement urbain. City Possible permet aux membres du réseau de s'appuyer sur l'expertise collective et les ressources de l'ensemble des parties prenantes afin de généraliser des solutions innovantes répondant à des enjeux mondiaux. Depuis deux ans, nous collaborons au développement de produits favorisant l'inclusion financière dans le monde entier. »

IDEMIA, déjà partenaire de plus de 75 % des États américains pour la fabrication de permis de conduire physiques, travaille avec plusieurs d'entre eux sur la conception d'un permis dématérialisé fonctionnant de façon similaire à la Converged Card physique.

« Dans le cadre du partenariat entre IDEMIA et Mastercard, nous sommes convaincus que les cartes multifonctionnelles, intégrant une pièce d'identité et titre de paiement, vont gagner en popularité compte tenu de la nécessité d'effectuer des versements aux utilisateurs, de façon à la fois rapide et simple, sans transiger sur la sécurité », déclare Matt Thompson, vice-président en charge des activités Identité civile pour l'Amérique du Nord chez IDEMIA. « Nous sommes en pourparlers avec de nombreux gouverneurs qui envisagent l'utilisation de ce type de solution pour les habitants de leur État. »

« Nous voyons une opportunité très importante de convergence entre pièce d'identité et moyen de paiement », indique Eric Jorgensen, directeur exécutif de l'organisme public chargé des véhicules et permis (Motor Vehicle Division) pour l'Arizona. « Cette solution constitue un moyen simple pour nos administrés d'accéder à des services financiers pour recevoir des versements, notamment des allocations chômage et des crédits d'impôt, ou de régler les frais d'immatriculation de leur véhicule, leur impôt sur le revenu ou encore leurs frais d'autorisation d'exploitation. Elle instaure un environnement plus sécurisé pour les particuliers comme pour les autorités étatiques, puisque nous pouvons ainsi nous assurer que les montants sont bien versés à des bénéficiaires réels et autorisés. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la collaboration de partenaires comme IDEMIA et Mastercard pour mettre à disposition des habitants de nos territoires ces innovations utiles.»

1 Pour plus d'informations sur cette solution, veuillez consulter cette vidéo.

