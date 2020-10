Rapport du Vérificateur général sur le NM F.-A. Gauthier - « Le Parti libéral et le Parti québécois ont des comptes à rendre aux Québécois! »





QUÉBEC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Voici la déclaration du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en réaction au dépôt du rapport du Vérificateur général du Québec sur la gestion de la conception et de la construction du NM F.-A.-Gauthier :

« J'accueille avec satisfaction le rapport du Vérificateur général du Québec, que notre gouvernement avait mandaté, en septembre 2019, pour faire la lumière sur la saga de la conception et de la construction du NM F.-A.-Gauthier.

Comme Québécois, je suis choqué de la mauvaise gestion des anciens gouvernements libéraux et péquistes qui ont présidé à l'octroi du contrat et à la supervision de la construction. Le Vérificateur général du Québec a d'ailleurs très bien documenté ces échecs, qui sont le résultat du peu de considération des anciens gouvernements pour la Société des traversiers du Québec (STQ) et son rôle de premier plan dans les régions du Québec.

Comme ministre des Transports, ma responsabilité est de m'assurer qu'une telle saga dans la construction des navires ne se reproduise plus. Nous avons remplacé le président-directeur général de la STQ et nous travaillons avec lui à transformer la société d'État et à réparer les erreurs du passé, notamment en renforçant la gouvernance et la gestion contractuelle.

Les infrastructures de la STQ sont exactement à l'image de nos routes. Les gouvernements péquistes et libéraux ont nettement sous-investi dans les dernières années et, maintenant, nous sommes en mode rattrapage. Cela nécessite du temps.

Je vais prendre l'ensemble des responsabilités qui m'incombent comme ministre des Transports. J'invite mes prédécesseurs à en faire autant, notamment André Fortin du Parti libéral, qui a refusé de faire l'acquisition d'un navire de relève, et Sylvain Gaudreault, du Parti québécois, pour les lacunes dans la surveillance du projet en Italie.

Finalement, je veux remercier la vérificatrice générale du Québec et son équipe pour leur travail diligent, et je confirme que notre gouvernement et la Société des traversiers du Québec donneront suite à toutes les recommandations de leur rapport. »

