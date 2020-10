Harbert Management Corporation et Claret Capital Partners annoncent la clôture d'une transaction





Harbert Management Corporation ("HMC") et Claret Capital Partners Limited ("Claret"), une entreprise créée par David Bateman et Johan Kampe, sont heureuses d'annoncer la clôture d'une transaction dans le cadre de laquelle Claret assume la pleine propriété et le plein contrôle des gérants des fonds d'investissement Harbert European Growth Capital ("HEGC"), y compris Harbert European Growth Capital Fund I, L.P. ("HEGCF I"), Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp ("HEGCF II") et le fonds Harbert / Claret European Growth Capital Fund III, SCSp ("HEGCF III") nouvellement créé. HMC et ses filiales resteront investisseurs dans HEGCF I et HEGCF II, et les intérêts de HMC continuent d'être alignés avec ceux des investisseurs dans HEGCF I et HEGCF II.

En relation avec cette transaction, Claret recrute toute l'équipe d'investissement de HEGC, prenant en charge le bail de son bureau actuel à Londres et faisant l'acquisition d'actifs associés de HMC. Johan Kampe, associé directeur de Claret, a déclaré : « Au cours des sept dernières années, nous avons formé une équipe formidable de professionnels de l'investissement, qui se sont révélés être d'excellents gestionnaires des capitaux investis via HEGCF I et HEGCF II. Cette équipe d'investissement restera la même, et il est prévu que ses activités continuent sans rupture alors que nous commençons à investir dans HEGCF III. »

Suite à la transaction, Claret gère dorénavant, ou a organisé la gestion par un tiers des fonds HEGC à partir du 26 octobre 2020. Alors qu'elle ne fait plus office de gestionnaire de placements pour HEGCF I et HEGCF II, HMC continuera d'apporter un soutien opérationnel et une assistance à Claret, conformément aux pratiques antérieures et en vertu d'un accord de service. David Bateman, associé gérant de Claret, a affirmé : « Nous nous réjouissons de notre partenariat de sept ans avec HMC, période durant laquelle nous avons beaucoup appris sur la gestion de fonds d'investissement. Grâce à cette expérience, nous sommes bien préparés pour aborder la prochaine étape de l'évolution de la stratégie de HEGC et pour consolider les activités d'investissement et les fonctions opérationnelles au sein de Claret, en travaillant bien sûr avec les gestionnaires tiers de notre choix, et avec le soutien continu de HMC. Nous sommes absolument enthousiasmés de franchir ce pas. »

HMC et les dirigeants de Claret ont créé ensemble HEGCF I en 2013 et ont, ces sept dernières années, donné naissance à l'un des plus importants fournisseurs de capital de risque et de dette de croissance pour les PME en Europe, avec plus de 400 millions d'euros investis dans plus de 120 PME européennes et la réception de la distinction Investor All Stars ? 2019 Specialty Debt Provider of the Year. Raymond Harbert, président-directeur général de HMC, a déclaré : « En regardant le chemin parcouru ces sept dernières années, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble avec la stratégie Harbert European Growth Capital, et nous restons très satisfaits de nos investissements dans les fonds HEGC. Cependant, en regardant vers l'avenir, il est évident à mes yeux que le temps est venu pour MM. Bateman et Kampe d'amener cette stratégie dans le futur depuis l'Europe, indépendamment de HMC, mais avec son soutien plein et entier. »

