Airship nommé leader dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes de marketing mobile

Airship, société spécialisée dans l'engagement client, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par Gartner, Inc. comme leader dans son rapport Magic Quadrant 2020 pour les plateformes de marketing mobile1. Parmi les 13 fournisseurs évalués et pour la deuxième année consécutive, Airship se positionne au plus haut niveau pour sa capacité d'exécution et occupe la place la plus loin pour l'exhaustivité de sa vision. Un exemplaire du rapport est disponible sur le site d'Airship.

«Le leadership mondial que détient depuis longtemps Airship en matière d'engagement client prend encore de l'ampleur. Les nouvelles capacités de son approche mobile-first, comme Airship Journeys, facilitent et rendent plus efficace la croissance de la valeur client à l'ère du marketing omnicanal. Je pense que les dernières innovations d'Airship, ainsi que les progrès vers l'expérimentation et le commerce, sont déjà reconnus comme des facteurs importants et bénéfiques de différenciation dans des évaluations complètes, telles que les rapports Magic Quadrant et Capacités Critiques de Gartner » explique Brett Caine, Président directeur général d'Airship. «Le smartphone devient de plus en plus essentiel pour les marques et les clients qu'elles servent, Airship continuera dans ce sens à entourer les entreprises des meilleures solutions omnicanales mobile-first, du soutien mondial et services stratégiques d'experts pour favoriser des expériences clients remarquables qui permettent une croissance rapide.»

D'après le rapport Magic Quadrant 2020 pour les Plateformes de marketing mobiles, « À l'échelle mondiale, les consommateurs passent plus de temps sur leurs smartphones que sur leurs PC, ordinateurs portables ou tablettes, avec un intérêt tout particulier pour les applications. Les effets de la COVID-19 ont accentué cette tendance actuelle à se tourner vers des solutions digitales et mobiles, alors qu'ils modifient la manière dont ils mènent leur quotidien dans un contexte de nouvelle normalité. Cette adoption généralisée et rapide des smartphones par les consommateurs engendre une dépendance sans précédent dont peu de technologies ont bénéficié. Ainsi, les possibilités apportées par le marketing mobile jouent de plus en plus un rôle déterminant dans le succès du marketing de la marque. »

Selon la méthodologie de Gartner, « En se basant sur un ensemble uniforme de critères d'évaluation reportés sous forme de graphique, un Magic Quadrant permet de déterminer rapidement dans quelle mesure les fournisseurs de technologies exécutent leur vision et comment ils se positionnent sur le marché selon Gartner.»2

De plus, Airship a récemment été nommée Leader dans le rapport « The Forrester Wavetm: Mobile Engagement Automation, Q3 2020 », obtenant le score le plus élevé (ex-æquo) en Stratégie et recevant le deuxième score le plus élevé pour la catégorie Offre actuelle.

Déclaration de Gartner

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses travaux de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu la meilleure note ou autre désignation. Les travaux de recherche publiés par Gartner reflètent l'opinion de son organisme de recherche et ne doivent pas être considérés comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d'Airship

Des milliers d'entreprises parmi les plus grandes au monde font confiance à Airship pour renforcer les liens avec leurs clients, grâce à des échanges extrêmement contextuels et pertinents. La plateforme d'engagement client Airship est la seule à adopter une approche mobile-first, qui s'appuie sur les données, permettant aux marques de se concentrer sur les personnes et leurs besoins, plutôt que les canaux de marketing à utiliser. Grâce à Airship, la croissance de la valeur client à l'ère du marketing omnicanal est plus simple et plus efficace.

Avec des billions d'interactions intelligemment orchestrées à travers les applications mobiles, le portefeuille mobile, les SMS, les sites web et les emails, Airship optimise l'ensemble du parcours du client à travers tous les points de contact digitaux.

Pour en savoir plus, consulter www.airship.com, lire notre blog ou nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

