Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS)





Un projet hautement stratégique au bénéfice des régions, de l'économie et du développement durable

MONTREAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - le CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue le dévoilement du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS) par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien.

Le CPQ rappelle que le sol québécois possède des atouts considérables qui lui permet de se démarquer sur la scène internationale alors que la demande pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS) ne cesse d'augmenter.

Le CPQ est en accord avec la vision du Plan qui consiste à faire du Québec un chef de file de la production, de la transformation, de la valorisation et du recyclage des MCS basé sur une approche éthique et respectueuse des principes de développement durable.

« Le gouvernement apporte aujourd'hui un élément essentiel qui va permettre au Québec et à ses régions de se démarquer dans un secteur où la concurrence mondiale est forte, le tout en accord avec nos objectifs de développement durable qui nous caractérisent et nous différencient du reste du monde » précise Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Ce Plan est aussi une opportunité pour soutenir la création de richesse dans toutes les régions du Québec, non seulement à l'étape de l'extraction, mais également au niveau de la transformation, la valorisation et le recyclage de MCS.

L'appui au développement de projets d'économie circulaire appliqués aux filières de MCS est un volet du Plan intéressant et permettra également de maximiser l'utilisation de ces ressources tout en développant l'expertise du Québec à ce sujet.

« Ce Plan va avoir des impacts positifs dans toutes les régions du Québec tout en renforçant notre capacité à concilier développement économique et développement durable, c'est une excellente nouvelle alors que le contexte actuel reste difficile pour plusieurs secteurs » conclut Monsieur Blackburn.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 29 octobre 2020 à 11:30 et diffusé par :