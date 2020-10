Saison des Fêtes : Walmart Canada révèle les meilleurs jouets de 2020





Le magasin de jouets classé premier au Canada pour les cadeaux des Fêtes1 offre tout ce dont les Canadiens ont besoin pour créer une saison festive remplie de joie

MISSISSAUGA, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Avec les Fêtes qui arrivent à grands pas, Walmart Canada démarre la saison en révélant sa liste des jouets les plus populaires de 2020.

Connu comme étant la destination de choix des Canadiens pour économiser sur le magasinage des Fêtes2, Walmart Canada offre les jouets incontournables de la saison à bas prix, en magasin et en ligne, afin de rendre le magasinage des Fêtes de ses clients facile, accessible et abordable.

« En tant que magasin de jouets classé premier au Canada3, nous sommes emballés d'annoncer nos jouets les plus populaires de 2020 et de faciliter la tâche de choisir des jouets incontournables qui feront le plus grand plaisir des enfants en cette saison des Fêtes, » a déclaré Marc Ruffolo, directeur en chef des jouets chez Walmart Canada. « Les jouets et les jeux créatifs et imaginatifs deviennent de plus en plus importants pour les enfants et les familles puisqu'ils passent désormais plus de temps à la maison. Les clients font confiance à Walmart pour offrir un éventail incroyable de jouets à bas prix de tous les jours, à longueur d'année et surtout durant les Fêtes. »

Les jouets les plus populaires de 2020

Les jouets les plus populaires en exclusivité chez Walmart

Les jouets les plus populaires à moins de 20 $

Les jouets les plus populaires à moins de 30 $

Les jouets les plus populaires à moins de 40 $

Les jouets les plus populaires à moins de 50 $

Walmart Canada offre les jouets les plus populaires de la saison à des prix abordables en magasin et en ligne. Pour découvrir encore plus de jouets amusants et attrayants offerts cette saison, consultez le site Walmart.ca/magasindejouets et suivez-nous sur les médias sociaux en recherchant @walmartcanada. Vous pouvez aussi consulter le catalogue de jouets de Walmart Canada qui vient d'être lancé aujourd'hui,ici.

