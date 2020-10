Journées pédagogiques : les services de garde en colère

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au premier Forum stratégique de Relançons MTL, le lundi 2 novembre à 8 h, qui portera sur les secteurs de l'aérospatiale et du transport aérien, deux secteurs...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du Plan d'immigration pour l'année 2021 dévoilé aujourd'hui par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de...