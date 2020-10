Le Syndicat des Métallos demande l'adoption accélérée du projet de loi visant à améliorer les soins de longue durée





Le Syndicat des Métallos appelle le gouvernement de l'Ontario à s'engager dès aujourd'hui à accélérer le processus d'adoption d'un projet de loi qui améliorera considérablement les soins de longue durée dans l'ensemble de la province.

«Le projet de loi 13, la Loi sur le temps alloué aux soins, s'apprête ce soir à passer en seconde lecture à l'Assemblée législative. C'est l'occasion parfaite pour le gouvernement conservateur de Doug Ford de prendre les bonnes décisions et d'adopter ce projet de loi», affirme Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario et le Canada atlantique.

La Loi sur le temps alloué aux soins, un projet de loi d'initiative parlementaire de Theresa Armstrong, députée néo-démocrate, va instaurer une norme de quatre heures de soins pratiques par résident par jour dans les foyers de soins de longue durée.

Ce projet de loi entre en seconde lecture ce soir, avec un vote des députés prévu pour demain. Toutefois, les membres de l'opposition officielle du NPD et les défenseurs des soins de longue durée demandent au gouvernement d'accepter une procédure d'adoption législative accélérée pour ce projet de loi.

«À l'exception près du gouvernement Ford, tout le monde s'accorde à dire qu'un renforcement de la norme de soins minimum dans les foyers de soins de longue durée en Ontario est un choix vital attendu depuis longtemps», fait valoir Marty Warren.

«Cette norme de soins a été recommandée par la propre commission du gouvernement, qui enquête sur la situation catastrophique en termes de décès et de souffrances dans le système de soins de longue durée pendant la pandémie», poursuit-il.

«Qu'est-ce qu'attend le gouvernement?»

«S'opposer et retarder l'adoption de ce projet de loi est à la fois cruel et une trahison pour les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée de tout l'Ontario», déclare Audra Nixon, une préposée aux services de soutien à la personne dans un foyer de soins de longue durée et présidente du Conseil de la santé du District 6 des Métallos, qui représente des milliers de travailleurs.

«Un jour de plus que ce projet de loi est repoussé est un jour de plus où nos

aînés ne reçoivent pas le niveau de soins et la dignité qu'ils méritent. C'est un jour de plus où les travailleuses et les travailleurs des foyers en manque de personnel sont confrontés à des attentes impossibles à satisfaire, à un stress incapacitant et au déchirement d'être les témoins de la souffrance de résidents vulnérables», ajoute Audra Nixon.

Communiqué envoyé le 28 octobre 2020 à 23:35 et diffusé par :