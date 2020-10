CStone et LegoChem Biosciences concluent une entente de licence mondiale portant sur un nouveau conjugué anticorps-médicament





CStone est en voie d'acquérir des droits exclusifs de développement et de commercialisation à l'extérieur de la Corée du Sud pour le LCB 71, un conjugué anticorps-médicament de type ROR1.

Cette entente vient ajouter un médicament candidat potentiel de premier ordre au portefeuille de produits de CStone. Il comprend la monothérapie et des applications combinées pour traiter une variété de symptômes du cancer.

Les essais précliniques ont démontré l'efficacité du LCB 71 ainsi que sa faible toxicité.

SUZHOU, Chine, le 28 oct. 2020 /CNW/ - CStone Pharmaceuticals (« CStone », HKEX: 2616) a annoncé aujourd'hui une entente de licence avec LegoChem Biosciences, Inc. (« LCB », KOSDAQ:141080) quant au développement et à la commercialisation du LCB 71, un possible conjugué anticorps-médicament de premier ordre (« CAM »).

En vertu de l'entente, CStone obtient le droit mondial exclusif de diriger le développement et la commercialisation du LCB 71 à l'extérieur de la République de Corée. LCB recevra un paiement initial de 10 millions de dollars américains et jusqu'à 353,5 millions de dollars américains en paiements d'étape cumulatifs, plus des redevances échelonnées.

Frank Jiang, M.D., Ph. D., président et directeur général de CStone, a déclaré : « Nous sommes très heureux de former ce partenariat avec LCB, une importante société de plateforme de CAM, afin d'obtenir des droits mondiaux sur un produit aux attributs hautement différenciés dans un nouveau domaine passionnant de l'oncologie. Par le biais de cette entente, on ajoute un premier CAM aux produits en développement de CStone tout en renforçant notre franchise de médecine de précision avec une nouvelle modalité. Nous nous réjouissons à la perspective d'exploiter son plein potentiel et de l'offrir aux patients du monde entier. »

Le LCB 71 est un CAM de phase préclinique présentement soumis à des études de nouveau médicament de recherche (« NMR »). Il agit sur le ROR1 (récepteur tyrosine kinase de type récepteur orphelin 1), une cible à fort potentiel du CAM pour de multiples tumeurs solides et d'hémopathies malignes. La synthèse de la protéine ROR1 est répandue dans une variété de cancers, y compris en diverses formes de leucémie, de lymphome non hodgkinien et de cancer du sein, du poumon et des ovaires.

Le LCB 71 possède une toxine promédicamenteuse brevetée à pyrrolobenzodiazépine activée par la tumeur (« PBD ») qui s'attaque au problème de toxicité typique associé aux agents cytotoxiques traditionnels de PBD. Dans le cadre d'essais de modèles précliniques de cancer, il a provoqué une inhibition complète de la tumeur. Cela pourrait signifier un vaste indice thérapeutique pour une gamme de tumeurs solides et d'hémopathies malignes. De plus, il utilise un conjugué propre au site pour établir un ratio précis d'anticorps médicamenteux. Cela soutient la demi-vie sérique et améliore son profil pharmacocinétique tout en permettant également une production homogène et une fabrication à grande échelle.

Le Dr Yong-Zu Kim, président-directeur général de LCB, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec CStone, qui a fait preuve d'une grande expertise en oncologie, en particulier dans le développement clinique à l'échelle mondiale. Ce partenariat met LCB 71 sur la voie du développement et de la commercialisation pour les patients du monde entier. Nous sommes convaincus que CStone est le bon partenaire pour assurer l'avenir de cet important médicament. »

À propos de CStone

CStone est une entreprise biopharmaceutique qui se consacre au développement et à la commercialisation de médicaments en immuno-oncologie et de médicaments de précision novateurs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de cancer en Chine et dans le monde entier. Fondée fin 2015, CStone a mis sur pied une équipe de gestion de calibre mondial dont les membres ont une vaste expérience en développement de médicaments innovants, en recherche clinique et en commercialisation. En mettant l'accent sur les thérapies immuno-oncologiques combinées, l'entreprise a constitué un portefeuille de 15 candidats-médicaments axés sur l'oncologie, dont cinq sont en phase avancée d'essais pivots ou d'homologation. Forte d'une équipe expérimentée, d'un riche pipeline, d'un modèle d'affaires robuste axé sur le développement clinique et d'un financement substantiel, CStone a pour vision d'être reconnue mondialement comme entreprise biopharmaceutique chinoise de premier plan offrant des thérapies oncologiques innovantes aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Pour en savoir plus sur CStone, consultez le site www.cstonepharma.com .

À propos de LegoChem Biosciences

LegoChem Biosciences (LCB) est une société biopharmaceutique au stage clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies de prochaine génération utilisant sa technologie brevetée de découverte de produits médicinaux LegoChemistry et la technologie de plateforme de CAM ConjuAll. Depuis sa création en 2006, LCB s'est concentré sur la recherche et le développement de conjugués anticorps-médicament (CAM), d'antibiotiques, d'antifibrotiques et d'anticancéreux basés sur des technologies de plateforme brevetées. Pour de plus amples renseignements sur le robuste portefeuille de LCB, visitez le site www.legochembio.com .

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent article ne concernent que les événements et les renseignements à la date à laquelle les énoncés sont faits dans cet article. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés ont été faits ou pour refléter la survenance d'événements imprévus. Vous devriez lire cet article au complet et comprendre que nos résultats ou notre rendement futurs pourraient être sensiblement différents de ce à quoi nous nous attendons. Dans cet article, des énoncés ou des références à nos intentions ou à celles de l'un de nos administrateurs ou de notre société sont faits à la date du présent article. Toutes ces intentions peuvent changer à la lumière des développements à venir.

CSTONE - CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

ir@cstonepharma.com

SOURCE CStone Pharmaceuticals

Communiqué envoyé le 28 octobre 2020 à 20:05 et diffusé par :