Kioxia Corporation va développer sa capacité de production de mémoire flash 3D grâce à une nouvelle unité de fabrication dans l'usine de Yokkaichi





Kioxia Corporation, le leader mondial des solutions de mémoire, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer la construction d'une unité de fabrication de pointe (Fab7) dans l'usine de Yokkaichi située dans la préfecture de Mie, au Japon, afin de développer la production de sa mémoire flash 3D exclusive BiCS FLASHTM. La construction de l'unité Fab7 de Kioxia Corporation devrait débuter au printemps 2021.

Du fait des innovations technologiques, la quantité de données générées, stockées et utilisées dans le monde a augmenté de façon exponentielle. Et le marché des mémoires flash s'attend à une croissance supplémentaire tirée par les services cloud, la 5G, l'IdO, l'IA et la conduite automatisée. Par conséquent, la production de produits de pointe au niveau de l'unité Fab7 de Kioxia Corporation va permettre de continuer de répondre à la demande croissante pour les solutions de mémoire à travers le monde.

L'installation Fab7 sera construite du côté nord de l'usine de Yokkaichi, où l'aménagement foncier est en cours. Afin de garantir une production optimale de produits de mémoire flash avancés, la construction de Fab7 se fera en deux phases, la première phase de construction devant s'achever au printemps 2022. Pour la construction de Fab7, Kioxia prévoit de financer les investissements en capital à partir de ses flux de trésorerie liés à l'exploitation.

Du fait du partenariat fructueux depuis 20 ans entre Kioxia et Western Digital, les deux sociétés collaborent régulièrement à l'exploitation des installations. En conséquence, Kioxia et Western Digital prévoient de poursuivre leurs investissements de coentreprise pour l'unité Fab7.

La nouvelle installation Fab7 bénéficiera d'une structure à absorption sismique et sera conçue dans le respect de l'environnement en intégrant des équipements de fabrication de nouvelle génération économes en énergie. Située dans l'usine de Yokkaichi, qui offre la plus grande capacité de production de mémoire flash au monde, l'installation Fab7 permettra d'augmenter encore la capacité de production de Kioxia en introduisant un système de fabrication avancé basé sur l'IA.

Dans le cadre de sa mission visant à donner un regain d'énergie au monde grâce à la mémoire, Kioxia est en train de cultiver la nouvelle ère de la mémoire. Kioxia reste déterminée à renforcer sa position dans l'industrie de la mémoire grâce à des investissements en capital et à des activités de recherche et de développement reflétant les tendances du marché.

À propos de Kioxia Group

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques SSD (solid state drives). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. La société est pionnière dans le domaine des services et solutions de mémoire de pointe, visant à enrichir la vie des individus et élargir les horizons de la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage dans les applications à haute densité telles que les smartphones, les ordinateurs, les disques SSD, les produits automobiles et les centres de données les plus sophistiqués.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 octobre 2020 à 19:10 et diffusé par :