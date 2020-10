HONOR investit dans la main-d'oeuvre de demain avec Affinity et Grey en lançant le programme Stand Out With HONOR





HONOR lance le programme créatif mondial #StandOutWithHONOR sur hihonor.com, qui invitera les jeunes à participer à l'ultime entretien d'embauche, pour avoir la chance de gagner un stage rémunéré de quatre semaines dans la principale agence de création Grey

LONDRES, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui le lancement du programme créatif mondial « Stand Out With HONOR » de la HONOR Academy sur hihonor.com. « Stand Out With HONOR »' invite les jeunes à participer à une série de défis pour mettre en valeur leur créativité afin d'avoir la chance de gagner un MagicBook HONOR et d'obtenir un stage rémunéré de quatre semaines chez Grey au Royaume-Uni et en Allemagne. HONOR s'associe également avec la société de logiciels graphiques créatifs Affinity pour lancer une série de tutoriels vidéo destinés à aider les étudiants à faire progresser leurs compétences en matière de recherche d'emploi et de CV, grâce au HONOR MagicBook.

Lancée en 2020, l'Académie HONOR a pour mission d'aider les jeunes et les étudiants à rester productifs, à maîtriser de nouvelles compétences et à libérer leur créativité en leur offrant des possibilités exclusives d'apprentissage et de développement. Suite au succès de l'Académie HONOR, HONOR lance le programme créatif mondial « Stand Out With HONOR » pour encourager davantage de créativité et offrir aux jeunes une occasion unique de se confronter directement aux chefs d'entreprise créatifs et de montrer pourquoi ils ont ce qu'il faut pour obtenir le stage tant convoité.

George Zhao, président de HONOR, a déclaré : « 2020 est une année pleine d'incertitudes et pour ceux qui sortent tout juste de l'université, la concurrence pour l'emploi est plus rude que jamais. Grâce à notre programme créatif « Stand Out with HONOR » avec Affinity et Grey, nous voulons aider les jeunes à profiter pleinement de leur propre créativité et à utiliser des outils technologiques comme la série de livres magiques HONOR pour prendre une longueur d'avance, en les aidant à se démarquer et à faire une première impression gagnante »

Comment postuler :

Pour être en lice pour cette incroyable opportunité de stage[1], les candidats sont invités à soumettre une oeuvre d'art qui représente leur soi le plus créatif et qui les représente en tant que personne, du 28 octobre 18 h CET au 11 novembre 2020 sur www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/.

Seules les applications les plus créatives impressionneront les juges, alors saisissez cette chance de briller ! En plus de l'opportunité de stage dans une agence de création mondiale, les participants ont également la chance de gagner un HONOR MagicBook Pro ou la toute nouvelle montre connectée HONOR Watch ES (veuillez consulter www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/pour plus d'informations sur la façon de postuler).

Des experts de l'industrie et des artistes aident les élèves à développer leur créativité

Pour lancer ce partenariat, HONOR et Affinity se sont associés à un certain nombre d'artistes et de designers, dont Scott Balmer, Peter Greenwood et David Daniels, pour une série de tutoriels créatifs, partageant les meilleurs conseils et astuces pour donner à votre CV un avantage créatif. Du logiciel de retouche photo et de conception graphique le plus rapide et le plus fluide au logiciel de publication le plus puissant, la suite créative Affinity repousse les limites de ce qui est possible avec la technologie créative. Associés au HONOR MagicBook, les étudiants pourront stimuler leur créativité et améliorer leur contenu à un niveau professionnel.

HONOR a également rassemblé certains des créateurs les plus influents d'Europe pour juger les candidatures et donner aux jeunes des conseils inégalés sur la manière de s'introduire dans l'industrie. Le panel d'experts comprend Laura Jordan Bambach (directrice de la création, Grey Londres), Francisca Maass (directrice de la création, Grey Hambourg), Pete Way (directeur de la création, BCW), Tristan Macherel (directeur exécutif de la création, Landor Europe) et Christian Bracht, (PDG de Sleek Magazine).

La série HONOR MagicBook : Conçu pour libérer votre créativité

Que vous étudiiez ou travailliez à distance ou que vous cherchiez à vous connecter virtuellement avec vos amis et votre famille, la série HONOR MagicBook vous aide à faire passer votre créativité à un niveau supérieur.

Le HONOR MagicBook Pro, préinstallé avec Microsoft Windows 10 et alimenté par AMD Ryzen 5 4600H, possède toute la puissance nécessaire pour créer et s'acquitter de tâches difficiles, qu'il s'agisse de retouche photo ou de rendu 3D. HONOR MagicBook Pro permet également d'obtenir jusqu'à 11 heures de productivité sur une seule charge.

Le superbe écran FullView de 16,1 pouces est parfait pour regarder des photos, des films et naviguer sur le web, ainsi que pour postuler à de nouveaux postes. Avec un encombrement réduit, mesurant à peine 369 x 234 x 16,9 mm, sa conception compacte et légère fait du HONOR MagicBook Pro un outil parfait pour la main-d'oeuvre et les étudiants flexibles d'aujourd'hui, permettant aux utilisateurs de travailler en déplacement, où qu'ils soient.

Pour quelque chose d'encore plus compact, les HONOR MagicBook 14 et 15 améliorent l'expérience informatique avec un design minimaliste étonnant et un écran FullView, le tout dans un boîtier mince et léger.

Le HONOR MagicBook Pro (16+512Go) est disponible dès maintenant à partir de 849,99 £, tandis que vous pouvez vous procurer le HONOR MagicBook 14 (8+256Go) et HONOR MagicBook 15 (8+256Go) à partir de 549,99 £.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hihonor.com et découvrez comment vous pouvez #StandOutWithHONOR.

Pays Visite sur le magasin Royaume-Uni http://bit.ly/StandOutWithHONORUK Allemagne http://bit.ly/StandOutWithHONORGe France http://bit.ly/StandOutWithHONORFr Italie http://bit.ly/StandOutWithHONORIt Espagne http://bit.ly/StandOutWithHONOREs

[1] Deux possibilités de placement sont disponibles ; une avec Grey UK et une avec Grey Germany. Les candidats doivent être âgés de 18 ans ou plus et avoir le droit de travailler dans l'UE.

À propos de HONOR

Créée pendant le boom de l'Internet mobile, la marque HONOR est leader du marché de la technologie chez les jeunes à l'échelle mondiale. Elle repose sur des technologies de pointe nées de l'investissement constant de l'entreprise dans la recherche et le développement (R&D). Exploitant toutes les possibilités offertes par la 5G et l'intelligence artificielle (IA), HONOR entend créer un nouveau monde intelligent pour la jeunesse en développant un écosystème smart vivant et une culture jeune et inspirante. HONOR continuera de se distinguer en alliant innovation et plaisir, en lançant un mode de vie « tech-chic » et en créant une communauté en ligne diversifiée et connectée pour ses fans enthousiastes, dont le nombre ne cesse d'augmenter.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site d'HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com, ou suivez-nous sur :

