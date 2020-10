Nexo Les taux d'intérêt de Crypto sont multipliés par deux





Nexo, la première institution financière réglementée d'actifs numériques, a annoncé aujourd'hui une multiplication par deux des taux d'intérêt de l'épargne pour les cryptomonnaies BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, EOS, LINK, XLM, TRX et PAXG, offrant des rendements allant jusqu'à 8 % de rendement annuel en pourcentage (APY, pour son sigle en anglais) grâce à son produit Earn on Crypto.

Cette hausse substantielle constitue une augmentation de 1 % des taux d'intérêt de l'épargne sur toutes les cryptomonnaies prises en charge, portant les taux de ces actifs à 6 % de l'APY. L'introduction de Earn dans NEXO offre un supplément de 2 % de l'APY pour les économies réalisées sur tous les actifs numériques et Fiat pris en charge sur la plateforme Nexo, portant respectivement les taux d'intérêt maximums de la suite Earn à 8 % et 12 % pour les cryptomonnaies, les actifs Fiat et Stable coins.

L'intégration de Earn sur NEXO dans la gamme de produits de l'entreprise - une fonctionnalité permettant aux clients de s'intéresser au jeton natif de Nexo, quels que soient les actifs détenus et leur volume - constitue également le lancement de la campagne Nexonomics de l'entreprise.

« Avec la volatilité régnante dans le contexte de la deuxième vague de la COVID, qui se trouve exacerbée par les élections américaines, nous voulons offrir à nos clients une stabilité financière et pouvoir leur apporter une tranquillité d'esprit, aujourd'hui et à l'avenir, ce que peu de prestataires de services financiers peuvent proposer. Le fait que Nexo puisse augmenter les taux d'intérêt et développer les tokenomiques de NEXO par les temps qui courent, confirme combien il est vital de maintenir un modèle commercial durable et l'importance d'une stratégie neutre au marché », a déclaré Antoni Trenchev, cofondateur et associé directeur de Nexo.

L'augmentation des taux d'intérêt et le lancement de Earn sur NEXO sont les premières d'une série d'annonces dans le cadre de l'initiative Nexonomics, conçue pour étendre le modèle tokenomique de Nexo et stimuler NEXO, l'utilité et la valeur symbolique des tokens de l'entreprise, tout en amplifiant simultanément le potentiel de la suite Earn sur la suite Crypto & Fiat. Toute l'étendue de Nexonomics, notamment plusieurs mises à jour et fonctionnalités à venir, sera révélée d'ici décembre 2020.

Auparavant, les taux d'intérêt de Nexo se situaient entre 4 et 5 % sur les cryptomonnaies, et entre 8 et 10 % sur les Fiat et Stable coins. Le lancement de Nexonomics intervient également dans le sillage de plusieurs mises à jour de Earn on Crypto & Fiat de la suite Nexo, notamment la décision de présenter une offre de gain PAX Gold destinée à satisfaire l'intérêt de la communauté pour l'or tokenisé.

? FIN ?

À propos de Nexo :

Nexo est la première institution financière réglementée au monde d'actifs numériques. Sa mission est de maximiser la valeur et l'utilité des cryptomonnaies en offrant des « lignes de crédit de cryptage instantané » fiscalement avantageuses, des produits à haut rendement « Earn Interest », « Send & Pay », ainsi que des capacités sophistiquées de traitement d'opérations et de gré à gré, tout en fournissant une assurance de garde de premier plan et une sécurité de type militaire pour le portefeuille Nexo. Nexo a traité plus de 3 milliards de dollars pour près d'un million d'utilisateurs dans plus de 200 juridictions.

Site web officiel : https://nexo.io

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 octobre 2020 à 18:00 et diffusé par :