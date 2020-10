Avis aux médias - CORRECTIF - Annonce importante concernant les mesures hivernales mises en place pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal





QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, procèdera à une annonce concernant les mesures hivernales mises en place pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal.

Pour l'occasion, le ministre sera accompagné de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau, de la mairesse de la Ville de Montréal, madame Valérie Plante, de la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, madame Sonia Bélanger et du président-directeur général de Mission Bon Accueil, monsieur Sam Watts.

Consignes pour participer à l'événement

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : medias@msss.gouv.qc.ca. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

De plus, veuillez prendre note qu'un seul représentant par média sera admis sur place et que le nombre maximal d'invités est établi à 20 personnes.

Deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées (camera pool) ainsi que deux photographes. Les représentantes et représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

Veuillez prendre note du changement d'heure

DATE : Le jeudi 29 octobre 2020



HEURE : 15 h 00



ENDROIT : Auditorium

BAnQ Vieux-Montréal

535, avenue Viger Est

Montréal (Québec) H2L 2P3

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque

