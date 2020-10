Avis - Rappel des désinfectants pour les mains Daily Shield partout au Canada





Résumé

Produit : Tous les désinfectants pour les mains de marque Daily Shield

Problème : Bio Life Sciences Corp. procède dès maintenant au rappel de tous les désinfectants pour les mains Daily Shield des magasins de détail du Canada en raison de la présence de méthanol, qui peut présenter de graves risques pour la santé.

Ce qu'il faut faire : Si vous avez acheté ces produits, cessez de l'utiliser immédiatement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé ou à votre sécurité. Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou demandez immédiatement une aide médicale. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable sur la santé lié à un produit ou toute plainte concernant un produit.

Bio Life Sciences Corp. (Bio Life) procède au rappel immédiat de tous les désinfectants pour les mains Daily Shield des magasins de détail du Canada.

Après une enquête plus approfondie, Santé Canada a déterminé que le désinfectant pour les mains Daily Shield étiqueté NPN 80098979, lot 6942, avec date d'expiration en mai 2023, n'est pas un produit contrefait comme d'abord indiqué le 18 octobre 2020 en fonction d'information nouvelle fournie à Santé Canada par Bio Life. Le produit peut avoir été vendu dans des magasins autres que Dollarama, et Santé Canada travaille pour vérifier qu'il n'est plus vendu par d'autres distributeurs ni détaillants.

Les analyses du désinfectant pour les mains Daily Shield ont confirmé la présence de méthanol. L'utilisation de méthanol dans les désinfectants pour les mains n'est pas autorisée, et le méthanol peut causer de graves problèmes de santé. L'utilisation fréquente de désinfectant pour les mains contenant du méthanol peut entraîner dermatite, irritation des yeux, irritation des voies respiratoires supérieures et maux de tête. En cas d'ingestion, le méthanol peut provoquer des réactions indésirables graves, voire mortelles. Santé Canada a donc intimé à Bio Life Sciences Corp. de cesser immédiatement la vente de tous les désinfectants pour les mains Daily Shield.

De plus, les analyses ont également confirmé que la teneur en éthanol du désinfectant pour les mains Daily Shield est inférieure à la quantité recommandée et que ce produit n'est donc pas susceptible de remplir efficacement certains des rôles essentiels de la désinfection des mains, comme l'élimination des germes et des bactéries.

Santé Canada a également relevé que Bio Life a commis diverses infractions aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), notamment mauvaise tenue des registres, mauvais contrôle des stocks et manque d'analyse des produits finis.

Santé Canada a donc intimé l'entreprise de cesser toutes les activités nécessitant une licence. Toutes les licences de mise en marché détenues par l'entreprise ont été suspendues, et l'intention de révoquer la licence d'exploitation COVID-19 a été signalée. Santé Canada continue de surveiller les autres produits de Bio Life pour déterminer si d'autres mesures sont nécessaires.

Liste de produits pour lesquels Bio Life Sciences Corp. / 10932540 Canada inc. détient une licence suspendue

NPN Nom du produit Forme pharmaceutique 80098979 Daily Shield Gel 80099718 Daily Shield Liquide 80099984 Daily Shield Serviette, médicamentée 80101022 Bio Life Serviette, médicamentée 80101522 Bio Life Gel 80101733 Bio Life Liquide

Santé Canada encourage les consommateurs à toujours lire et suivre les instructions sur les étiquettes des produits. Les désinfectants pour les mains sont pour usage externe seulement et ne doivent jamais être ingérés, car même de petites quantités peuvent être dangereuses ou mortelles.

Santé Canada continuera de surveiller la situation et mettra à jour sa page de rappel de désinfectants pour les mains à jour si d'autres rappels s'avèrent nécessaires.

