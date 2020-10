Assurant fait l'acquisition de la HYLA Mobile, la société novatrice en matière de reprise d'appareils mobiles





Assurant (NYSE : AIZ), fournisseur mondial de premier plan de solutions en matière de style de vie et de logement qui soutiennent, protègent et connectent les achats importants des consommateurs, annonce ce jour la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de HYLA Mobile, un fournisseur de premier plan de logiciels, de services de reprise et de mise à niveau pour smartphones. Le rachat devrait être finalisé d'ici la fin de 2020, sous réserve des autorisations réglementaires et autres autorisations usuelles.

Cette acquisition consolidera les programmes de reprise et de mise à niveau d'Assurant en doublant les volumes de traitement des appareils mais aussi en ajoutant de la diversité, du talent, des technologies et des capacités brevetées. Les deux organisations assureront ensemble le service de plus de 30 programmes de reprise ou de mise à niveau partout dans le monde et seront donc mieux positionnées pour le prochain cycle de mise à niveau des smartphones 5G, qui devrait susciter l'intérêt des consommateurs pour l'utilisation des services de reprise en vue de financer l'achat de nouveaux appareils.

"Assurant poursuit son engagement dans les modes de vie connectés, en investissant dans des solutions qui aident nos clients à mieux gérer l'expérience client tout au long du cycle de vie des appareils", a déclaré Keith Demmings, vice-président exécutif et président de Global Lifestyle chez Assurant. "Les programmes de reprise et de mise à niveau font partie intégrante du cycle de vie des appareils et la combinaison de la technologie logicielle brevetée de HYLA et de la capacité de reprise avec les possibilités de gestion de bout en bout du cycle de vie des appareils mobiles d'Assurant nous permettront de tracer de nouvelles voies d'innovation axées sur le consommateur ainsi que d'améliorer l'économie et la performance des programmes de nos partenaires".

HYLA utilise une approche exclusive de logiciel-service (SaaS) pour gérer les programmes omni-canaux de reprise et de mise à jour des appareils, leur traitement et leur cession. HYLA encourage également l'adoption de la reprise en permettant aux consommateurs d'obtenir facilement une offre de reprise pour leur appareil mobile sans devoir se rendre sur place, permettant ainsi une transaction sans contact. Ensemble, les programmes de reprise et de mise à niveau des deux entreprises renforceront les pratiques de durabilité en prolongeant la durée de vie des appareils mobiles.

"Nous nous réjouissons de rejoindre Assurant, un chef de file mondial dans la gestion du cycle de vie des appareils, dont l'expérience est reconnue et qui s'engage constamment à innover pour répondre aux besoins en pleine évolution de ses clients et de leurs consommateurs finaux", a déclaré Biju Nair, président et directeur général de HYLA Mobile. " Notre philosophie est la même : chercher en permanence des moyens d'améliorer l'expérience des appareils mobiles pour les consommateurs et d'accroître l'efficacité de nos partenaires. Nous sommes impatients de collaborer pour introduire sur le marché des innovations plus centrées sur le client, d'autant plus que nos clients déploient la 5G".

À propos d'Assurant

Assurant, Inc. (NYSE : AIZ) est un leader mondial des solutions de style de vie et de logement qui soutient, protège et connecte les achats importants des consommateurs. En anticipant l'évolution des besoins des consommateurs, Assurant s'associe aux plus grandes marques mondiales pour développer des produits et services innovants et offrir une meilleure expérience au client. Entreprise du Fortune 500 présente dans 21 pays, Assurant propose des solutions pour appareils mobiles, des contrats de service étendus, des services de protection des véhicules, une assurance obsèques préfinancée, une assurance pour les locataires, des produits d'assurance proposés par les prêteurs et d'autres produits spécialisés. La Assurant Foundation renforce les communautés en parrainant des partenaires caritatifs qui aident à protéger les lieux où les gens vivent et s'épanouissent, à se connecter aux ressources locales, à inspirer l'inclusion et à préparer les leaders de demain.

Pour en savoir plus, consultez assurant.com ou suivez-nous sur Twitter @AssurantNews.

À propos de HYLA Mobile

HYLA Mobile est un des principaux fournisseurs de solutions de réutilisation, de diagnostic et de gestion des téléphones portables, soutenu par des investisseurs et des fonds de croissance de premier ordre, dont Kleiner Perkins, Silver Lake Kraftwerk, OpenAir Equity Partners, RRE Ventures, SJF Ventures et NGEN Partners. Dès sa fondation en 2009, HYLA a cherché à développer des technologies et des solutions qui prolongent le cycle de vie des appareils mobiles pour ouvrir des perspectives économiques et permettre l'accès à l'information pour les nouveaux utilisateurs, tout en contribuant à la protection de notre planète. Le leadership d'HYLA dans la promotion de l'économie circulaire a récemment été reconnu par le Forum économique mondial, qui a nommé HYLA parmi les finalistes du prestigieux Circulars Award et l'a classée parmi les dix premières entreprises à promouvoir l'économie circulaire dans le monde. Pitchbook a nommé HYLA comme l'une des start-ups les plus prometteuses du pays en 2019.

HYLA collabore avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile, les détaillants, les équipementiers, les assureurs et les enseignes en ligne pour assurer la gestion du cycle de vie des appareils mobiles usagés. HYLA prolonge la durée de vie de ces appareils pour les consommateurs du monde entier, en leur permettant d'accéder à une technologie sans fil abordable et de haute qualité sur les marchés développés et émergents, et participe également à la réduction du coût des programmes d'assurance. Pour plus d'informations, consultez le site hylamobile.com.

