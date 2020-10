L'efficacité des cellules à hétérojonction de Jinergy atteindra 24,2 % d'ici la fin de 2020





SHANGHAI, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le 27 octobre, Liyou Yang, directeur général de Jinneng Clean Energy Technology Ltd (« Jinergy »), un fabricant chinois de produits photovoltaïques axés sur la technologie, a prononcé un discours intitulé Progress on HJT Mass Production at Jinergy lors de la conférence PV CellTech 2020, organisée par Solar Media.

Poussée par la parité du réseau, la cellule photovoltaïque connaît une réduction des coûts et une amélioration de l'efficacité. La technologie hétérojonction (HJT) est devenue l'une des technologies cellulaires les plus prometteuses de la prochaine génération en raison de sa très haute efficience, de son absence de dégradation causée par la lumière et de son processus plus court. On rapporte que près de 10 GW de capacité de cellules HJT ont été progressivement mis en construction en Chine. Avec l'apprivoisement de l'équipement et des matériaux à hétérojonction, de plus en plus de fabricants de produits photovoltaïques ont commencé la production de masse de la technologie HJT.

Dans son discours, M. Yang a mentionné que Jinergy est l'une des entreprises de premier plan à encourager la production de masse de technologie HJT. L'efficience moyenne des cellules HJT de Jinergy a atteint 23,95 % et devrait atteindre 24,2 % d'ici la fin de 2020. De plus, la deuxième phase du projet de HJT de 100 MW de Jinergy a démarré à la fin de juin cette année. Utilisant une plaquette M6, des barres omnibus multiples ainsi que la technologie de demi-cellules, la puissance de sortie biface du module HJT de nouvelle génération peut atteindre 570 W.

Jinergy est l'un des premiers fabricants de produits photovoltaïques à commercialiser des modules HJT en Chine. Ces derniers ont reçu le premier nouveau certificat de la Commission électrotechnique internationale au monde et sont également mentionnés par la DEWA et le CCPM.

D'après M. Yang, Jinergy étudie également la possibilité de combiner le module HJT avec la pérovskite et les piles à contact arrière interdigité. « Jinergy continuera d'investir dans la recherche et le développement pour les technologies de pointe et contribuera au marché mondial des énergies renouvelables avec les produits les plus avancés et les plus fiables », a-t-il affirmé.

À propos de Jinergy

Jinergy, un important fabricant de produits photovoltaïques appartenant à l'État et un fournisseur d'énergie propre basé en Chine, suit la stratégie d'itération de la technologie et a déployé trois générations de technologie de pointe, c.-à-d. les modules polycristallins, à technologie PERC monocristalline et hétérojonctions.

Jinergy a une capacité de production de 2 GW au total pour les modules polycristallins, à technologie PERC monocristalline et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé des produits HJT à haute efficience.

