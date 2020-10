Gestion FÉRIQUE annonce l'ajout d'un deuxième sous-gestionnaire de portefeuille du fonds FÉRIQUE Actions européennes et l'ajout de frais de transferts





MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En sa qualité de gestionnaire des Fonds FÉRIQUE, Gestion FÉRIQUE a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un deuxième sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds FÉRIQUE Actions européennes.

Le ou vers le 23 novembre 2020, Walter Scott & Partners Limited se joindra à Gestion d'actifs Lazard (Canada) à titre de sous-gestionnaire du Fonds FÉRIQUE Actions européennes. Suivant ce changement, Walter Scott & Partners Limited gérera environ de 30 à 50 % du fonds et le sous-gestionnaire de portefeuille actuel, Gestion d'actifs Lazard (Canada), gérera environ de 50 à 70 % du fonds. L'objectif de placement du Fonds FÉRIQUE Actions européennes demeurera inchangé.

Également à cette date, Gestion FÉRIQUE a annoncé qu'elle facturera des frais de transfert de 150.00 $ plus les taxes de vente applicables pour tous les transferts complets de régimes enregistrés vers une autre institution financière, à partir du 1er janvier 2021.

Fondée le 12 octobre 1999, Gestion FÉRIQUE ( www.ferique.com ) est le gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit de la seule société de fonds de placement sans but lucratif au Canada dont l'unique objectif est de servir les intérêts des ingénieurs, des diplômés en génie et des membres de leur famille. La société offre 15 fonds communs de placement dont 5 portefeuilles représentant toutes les catégories d'actif nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 3 milliards de dollars et comptent plus de 22 500 participants au 30 septembre 2020.

Note : FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

