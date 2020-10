Invitation aux médias - Relançons MTL : La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile la programmation du mouvement pour la relance économique





MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une série d'événements virtuels qui porteront sur quinze secteurs clés de la métropole afin d'accélérer la relance de l'économie. Grâce à des données et de l'information stratégique recueillies en temps réel, chaque secteur fera l'objet d'un diagnostic de ses enjeux propres et des occasions à saisir pour propulser sa relance et ainsi permettre aux entreprises de la métropole d'être plus résilientes et plus innovantes.

Lancé par la Chambre et ses partenaires le 8 septembre dernier, le mouvement Relançons MTL se déclinera en une série de forums stratégiques et de causeries mobilisant les acteurs de l'écosystème économique du Grand Montréal, notamment sous la forme de panels et de conférences.

CAUSERIES Mercredi 11 novembre 2020 Causerie sur le secteur de l'aluminium Mercredi 25 novembre 2020 Causerie sur l'inclusion Mercredi 2 décembre 2020 Causerie sur le secteur manufacturier Lundi 18 janvier 2021 Causerie sur les établissements d'enseignement supérieur Dates à venir Causerie sur l'économie sociale Causerie sur le secteur de l'agroalimentaire

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien de Air Canada, CGI, Desjardins, Hydro-Québec, La Presse, Montreal Gazette, RBC Banque Royale et Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, la Guilde du jeu vidéo du Québec, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

