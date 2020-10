Sevan finalise 28 000 sondages et franchit une étape majeure





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), leader mondial dans le domaine des services innovants de conception, de gestion de programmes et de construction ainsi que d'analyse des données, a franchi une étape majeure. La société a finalisé 28 000 sondages, qui viennent s'ajouter aux plus de 700 millions de pieds carrés sondés depuis la création de Sevan en 2011.

« Les sondages de Sevan sont devenus le fil conducteur qui guide un grand nombre de nos offres de gestion de programme », a déclaré Jim Evans, PDG. « L'un de nos points forts, en tant qu'entreprise, réside en ce que nous nous adaptons aux besoins de nos clients, personnalisons des solutions innovantes et délivrons de l'excellence. C'est incroyable de constater la croissance de nos sondages et de nos offres technologiques ces dernières années, et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de contribuer à la réussite de nos formidables clients. »

Sevan est un expert ainsi qu'un fournisseur leader de sondages multi-sites et d'évaluations des installations. Ces numérisations transforment les implantations physiques des portefeuilles des clients en implantations numériques. L'investissement dans des technologies avancées de capture de données, ainsi que des capacités leaders en matière d'intégration de données, permettent à Sevan d'aider ses clients à surmonter un large éventail de défis multi-sites. Notre technologie rationalise la collecte de données, fournit plusieurs dizaines de points de données et d'indicateurs personnalisés pour chaque projet, et accélère la production d'analyses pertinentes destinées à encourager une prise de décision informée. Sevan fournit des solutions aux plus grandes marques mondiales et sociétés du Fortune 500, tout en accélérant des programmes de développement en Amérique du Nord et en Europe pour des clients multi-sites.

« Seven possède une formidable équipe interne de sondage qui quadrille l'Amérique du Nord, et qui élabore des balayages de nuages de points précis, des modèles de récolement Revit, ainsi que des évaluations de l'état des actifs », a déclaré Jim Furis, directeur des revenus. « Nos équipes chargées de l'architecture et celles chargées de l'innovation, aussi incroyables les unes que les autres, maintiennent Sevan à la pointe de la technologie à l'heure où nous bâtissons les entrepôts des sites numériques de nos clients. »

L'équipe de Sevan délivre à ses clients innovation technologique et leadership au travers d'une large gamme de solutions et de services. L'approche axée sur le client permet d'évaluer, d'analyser, de visualiser et d'optimiser leurs portefeuilles de sites, leurs espaces de construction ainsi que leurs actifs. Sevan offre une plateforme d'outils personnalisés et numériques, ainsi que des services d'analyses de données et de conseil, qui sont associés à une capacité d'optimisation des ressources et d'anticipation des besoins des clients. La plateforme intégrée aide les clients à améliorer la planification des capitaux, à rationaliser la construction ainsi qu'à simplifier la gestion des biens immobiliers, grâce à une collecte rapide et flexible des données, qui inclut l'IA et l'apprentissage machine, ainsi que des tableaux de bord et des rapports personnalisés.

« Sevan s'appuie sur des employés exceptionnels, qui sont équipés de technologies leaders et imprégnés d'un esprit innovant », a déclaré Nick Peters, vice-président principal des opérations. « Nous sommes ultra-focalisés sur la satisfaction des besoins uniques de nos clients, et entendons leur fournir des informations pertinentes sur leurs actifs. »

Créée en 2011, Sevan aide ses clients à développer, rafraîchir et mettre à jour leur portefeuille de sites.

En 2020, Sevan a été reconnue par ses employés comme un des meilleurs environnements de travail (Great Place to Work®) pour la 7e année consécutive et s'est classée 124e dans la liste FT 1000 du Financial Times des sociétés à la croissance la plus rapide. Également en 2020, Sevan s'est positionnée à la 16e place du Top 50 des sociétés de gestion de programmes d'Engineering News-Record (ENR), et à la 34e place du Top 100 des sociétés de gestion payante de la construction d'ENR. Rendez-vous sur notre site Web pour en savoir plus sur Sevan, nos classements de récompenses et nos acquisitions.

Sevan est une entreprise de construction et de gestion de projets qui exploite une technologie innovante pour offrir l'excellence à ses clients. Le siège de Sevan est situé près de Chicago, à Downers Grove, dans l'Illinois. La société compte plus de 400 employés et possède un bureau international à Londres.

À propos de Sevan

La vision de Sevan Multi-Site Solutions est d'être la meilleure au monde, et de fournir des services innovants d'aménagement, de gestion de programmes, de construction et d'analyse de données à des organisations exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan aide des marques mondiales emblématiques parmi lesquelles il convient de citer 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart et Zaxby's. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques révolutionnaires, Sevan optimise la construction de bâtiments neufs, les remises à neuf, les remodelages et les rénovations. Sevan compte des architectes agréés dans 49 États ainsi qu'à Washington D.C., dans les provinces canadiennes, à Guam et dans les îles Mariannes du Nord. Sevan emploie des ingénieurs professionnels et dispose de licences d'entrepreneur général dans plus de 25 états. Depuis la création de Sevan en 2011, l'équipe a rénové plus de 21 000 magasins de détail et 14 000 restaurants. Sevan Elevate, un programme qui renforce et améliore continuellement la sécurité et la durabilité dans toute l'entreprise, est conçu pour offrir l'excellence aux employés et clients de Sevan. Pour en savoir plus sur Sevan, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Hafsa Mahmood par téléphone au +1 312.285.0590 ou par e-mail à l'adresse hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

