Prix et distinctions 2020 - Janette Bertrand nommée membre honoraire de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec





MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (l'Ordre) a décerné à Madame Janette Bertrand le statut de membre honoraire le 24 octobre dernier à l'occasion de son assemblée générale annuelle. Madame Bertrand, qui a marqué plusieurs générations et consacré sa carrière à l'avancement de la société et à la défense de la justice sociale, était toute désignée pour recevoir cette distinction.

Déboulonner les tabous

« Madame Bertrand a déboulonné les tabous autour de sujets que personne n'osait aborder à l'époque : la famille, le couple, le divorce, la sexualité, la violence conjugale, l'homosexualité, la toxicomanie, le suicide, etc. », rappelle Guylaine Ouimette, présidente de l'Ordre. « En pleine crise sanitaire, elle est encore active avec son projet "Écrire sa vie", des capsules vidéo offrant des ateliers d'écriture aux aînés pour les inciter à raconter leur histoire de vie », ajoute-t-elle.

Janette Bertrand a adressé ces mots aux membres de l'Ordre : « L'Humain avant tout, c'est votre devise, mais c'est ma devise aussi, depuis très, très longtemps. L'Humain m'intéresse, me passionne. Et j'ai eu très souvent recours aux membres de votre Ordre pour m'aider à écrire mes textes. Merci de m'avoir aidée et merci de ce prix honoraire. »

Plusieurs membres honorés lors de la remise des prix et distinctions 2020

Un prix émérite collectif a été remis pour la première de l'histoire de l'Ordre à l'ensemble des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux qui, pendant la première vague de la pandémie et encore aujourd'hui, dans des conditions difficiles, souvent dramatiques, ont accompagné des personnes vulnérables de tous âges, des personnes âgées dans la mort et des familles dépassées par les événements.

Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2020 a été décerné à Mme Claudette Guilmaine, travailleuse sociale et médiatrice familiale, pour ses qualités de chercheure et, entre autres, pour ses travaux sur les relations familiales, l'adoption internationale et l'homoparentalité.

La bourse d'aide à la publication de 5 000 $ a été remise à Mme Thérèse Villeneuve, travailleuse sociale, chercheure, pour son ouvrage Les vrais visages du drame de Chapais qui met en lumière l'expérience des Chapaisiens, les enjeux du rétablissement et l'apport des travailleurs sociaux dans ce processus.

Le prix Relève a été remis à M. Antoine Saint-Germain, travailleur social, pour son approche multidisciplinaire et novatrice, qui lui permet de faire le pont entre des membres des communautés autochtones, les forces de l'ordre, le système de justice ainsi que les services de psychiatrie et de dépendance dans la MRC de Val-d'Or.

L'Ordre a par ailleurs remis trois bourses d'études La Personnelle à Mme Aurélia Verger-Brien (baccalauréat), M. Marc St-Pierre, T.S. (maîtrise) et M. Olivier Marceau, T. S. (doctorat), tous étudiants en travail social.

Voir la présentation complète des lauréats :

https://www1.otstcfq.org/actualites/hommage-a-lengagement-et-a-lexcellence/

À propos de l'OTSTCFQ

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe près de 15 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux oeuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome.

