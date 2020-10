Lumen automatise la réduction des DDoS alors que les attaques se multiplient dans le monde





Les activations d'urgence ont augmenté de 1 200 % depuis juillet

DENVER, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Les experts en cybersécurité ont constaté une augmentation spectaculaire des attaques sophistiquées par déni de service distribué (DDoS) au cours des derniers mois. Les temps d'arrêt liés à ces évènements coûtent en moyenne 221 000 dollars aux entreprises, de sorte que la rapidité de réaction est plus cruciale que jamais.

En réponse à ce besoin, Lumen Technologies (NYSE : LUMN) annonce d'importantes mises à jour de son service de réduction des DDoS leader du secteur. Ces nouvelles fonctionnalités, qui peuvent désormais être activées à la demande, aident les clients à mieux protéger leurs biens et applications essentiels sur le web, et à réduire le risque de dommages collatéraux lors d'attaques.

Les nouvelles capacités DDoS de Lumen comprennent :

Défense rapide contre les menaces. Ce service de détection et de réponse automatisé, basé sur un logiciel, détecte automatiquement et bloque immédiatement les entités malveillantes telles que les réseaux de zombies DDoS. Pour les clients, cela signifie une amélioration de la sécurité et de la disponibilité des applications, même contre les menaces nouvellement découvertes et en évolution.



La défense rapide contre les menaces s'appuie sur les renseignements sur les menaces développés par Black Lotus Labs , l'équipe de recherche et de réponse aux menaces de Lumen Lumen gère l'un des plus grands backbones IP au monde, ce qui donne aux Black Lotus Labs une visibilité inégalée pour découvrir et bloquer les attaques plus tôt que jamais, avant même qu'elles n'atteignent les applications des clients.



Lumen estime que les plates-formes intelligentes sont plus efficaces pour atténuer les menaces dans un centre de données que les approches basées uniquement sur la capacité. À cette fin, la société a mis au point une approche exclusive de nettoyage à trois niveaux qui utilise une technologie de nouvelle génération pour atténuer les attaques en fonction de leur taille et de leur complexité. Le routage intelligent envoie des attaques plus importantes et plus complexes aux grands épurateurs, ce qui garantit que les applications critiques des clients continuent à fonctionner, en temps de paix comme en cas d'attaque. DDoS Hyper. Lancé la semaine dernière, DDoS Hyper fait partie de la nouvelle expérience d'achat numérique de Lumen, qui permet aux clients de commander, de configurer et de déployer des services d'atténuation des DDoS via un portail en libre-service en quelques minutes.

« Lumen se concentre sur le développement de plates-formes qui aident les clients à déployer et à sécuriser les applications qui alimentent la 4e révolution industrielle », a déclaré Chris Smith, vice-président des services de sécurité mondiaux chez Lumen. « Nous utilisons nos connaissances pour automatiser la détection et la réponse à l'échelle mondiale, ce qui permet à nos clients de conserver les actifs essentiels liés au web qui sont à la base de leurs activités. »

« Avec la récente montée en flèche des attaques DDoS, la rapidité de réaction aux nouvelles attaques est plus cruciale que jamais », a déclaré Martha Vazquez, analyste principale de la recherche en sécurité chez IDC Research. « Les fournisseurs de services en sont à un point où ils doivent accélérer les temps de réponse pour empêcher que ces attaques avancées ne se produisent immédiatement. Il est essentiel de disposer d'une réponse automatisée capable d'empêcher le mauvais trafic d'atteindre le client, et la capacité de faire tourner un service de sécurité rapidement et instantanément, comme avec DDoS Hyper, est bénéfique pour ceux qui sont déjà attaqués ou qui pensent qu'une attaque est imminente. »

