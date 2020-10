Autonomie alimentaire - Appel de projets dans le cadre du Programme de développement des marchés bioalimentaires





QUÉBEC, le 28 oct. 2020 /CNW/ - La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, ont le plaisir d'annoncer le lancement du deuxième volet du Programme de développement des marchés bioalimentaires. Ce nouveau volet du programme d'aide financière vise à accroître les ventes des produits bioalimentaires du Québec sur les marchés québécois et d'exportation. L'appel de projets se déroulera du 9 novembre au 11 décembre 2020.

Le Programme de développement des marchés bioalimentaires représente un solide point d'appui pour favoriser l'achat d'aliments québécois, tant chez nous qu'à l'extérieur de nos frontières. Soulignons que, grâce au sous-volet 2.2 (cofinancé avec le gouvernement fédéral) du Programme, le soutien offert aux projets collectifs d'exportation fournit un levier additionnel qui aidera le Québec à atteindre sa cible en matière d'exportions bioalimentaires. Ce soutien complète ainsi l'aide financière individuelle déjà accessible aux entreprises par l'entremise du programme Soutien aux exportations bioalimentaires.

« Notre gouvernement est fermement engagé à augmenter la présence des produits agricoles et agroalimentaires canadiens sur les marchés locaux et internationaux. L'appui financier offert aux entreprises bioalimentaires québécoises leur permettra de continuer à promouvoir la grande qualité des aliments produits ici. Notre gouvernement va continuer de collaborer avec le Québec afin de favoriser la compétitivité, la croissance et la prospérité de nos entreprises alimentaires. »

Mme Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les derniers mois ont été révélateurs de l'intérêt accru des Québécois pour les aliments produits ici. L'achat local constitue une priorité pour notre gouvernement, qui s'est engagé à donner l'exemple en déployant la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois en septembre dernier. L'invitation que nous lançons aujourd'hui permettra de soutenir financièrement des projets collectifs structurants dans un contexte de relance de la commercialisation. L'aide financière offerte contribuera également au rayonnement du secteur bioalimentaire québécois sur les marchés d'exportation. L'accroissement des ventes d'aliments québécois sur les différents marchés aura des retombées sur la contribution de ce secteur au PIB québécois et sur le nombre d'emplois, tout en créant un effet de levier pour la relance économique du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

L'Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture comporte un financement provenant du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec et totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer.

accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer. La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde a comme cible d'ajouter dix milliards de dollars de contenu québécois dans les produits achetés au Québec d'ici 2025. De plus, elle vise à accroître de six milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales du Québec.

a comme cible d'ajouter dix milliards de dollars de contenu québécois dans les produits achetés au Québec d'ici 2025. De plus, elle vise à accroître de six milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales du Québec. Avec des ventes de 29,1 milliards de dollars et plus de 70?000 emplois, l'industrie bioalimentaire arrive au premier rang des secteurs manufacturiers du Québec.

Le Programme de développement des marchés bioalimentaires vise à financer des projets collectifs et structurants de commercialisation et de développement de marchés au Québec même et à l'extérieur du Québec. De plus amples renseignements sont fournis dans le site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Programme de développement des marchés bioalimentaires : www.mapaq.gouv.qc.ca/developpementdesmarches

