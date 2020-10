Tigre Géant lance une collecte de fonds pour l'Opération Père Noël avec des concerts des Fêtes réunissant de grandes vedettes





Gowan, Sam Roberts Band, Maestro Fresh Wes et Kalsey Kulyk se joignent à d'autres vedettes canadiennes pour des spectacles en direct à l'appui des troupes canadiennes

OTTAWA, ON, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Tigre Géant lance ses activités annuelles de collecte de fonds dans le cadre de l'Opération Père Noël avec un concert des Fêtes en direct le dimanche 1er novembre à 19 h HE sur la page Facebook officielle du détaillant.

Organisé par le légendaire artiste rock canadien Gowan, le spectacle comprendra une douzaine de prestations de musiciens primés d'un océan à l'autre. Le spectacle vise à sensibiliser les gens sur la façon dont les magasins Tigre Géant de partout au Canada recueilleront, du 1er au 11 novembre, des dons en magasin de 2 $ au moment de l'achat d'articles pour les boîtes-cadeaux de l'Opération Père Noël qui sont envoyées aux militaires canadiens en déploiement pendant les Fêtes.

Voici la liste complète des prestigieux artistes :



Gowan Scott Helman Fred Penner HUMAN KEBAB Maestro Fresh Wes Gord Bamford The Trews Kalsey Kulyk Sam Roberts Band Eric Ethridge Donovan Woods Stuck On Planet Earth

« Nous sommes ravis que de nombreux musiciens canadiens de renom prêtent leurs talents à une cause aussi merveilleuse, a déclaré Cindy-Lynn Steele, vice-présidente principale du marketing et des stratégies, Giant Tiger Stores Limited. En tant que fier détaillant canadien, nous sommes heureux d'appuyer l'Opération Père Noël pour aider à fournir des colis réconfort aux militaires canadiens déployés pendant la période des Fêtes. Nous remercions à l'avance tous nos clients qui se joignent à nous dans nos efforts et nous apprécions grandement votre générosité. »

Un concert en direct en français visant à promouvoir la collecte de fonds, également organisé par Gowan, mettant en vedette les musiciens Marie-Clo, Yves Lambert, Marco Calliari et Jérôme Charlebois, aura lieu à 20 h HE sur la page Facebook de Tigre Géant.

« Malgré les incertitudes entourant la COVID-19, Tigre Géant a toujours soutenu notre communauté militaire, a déclaré le commodore à la retraite Sean Cantelon, chef de la direction des SBMFC. Tigre Géant continue de promouvoir le bien-être de nos femmes et de nos hommes en uniforme, ainsi que de leurs familles, de multiples façons en appuyant des initiatives dans l'ensemble des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC). C'est grâce à ce partenariat que nous pouvons continuer de fournir le soutien nécessaire à nos troupes. »

L'Opération Père Noël est un programme administré par les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes - grâce au généreux soutien des entreprises canadiennes partenaires, les colis sont remplis d'articles rappelant la maison pour chacun des membres des Forces armées canadiennes (FAC) en déploiement pendant la période des Fêtes. Les colis font partie intégrante de l'aide apportée pour remonter le moral, améliorer la santé mentale et faire savoir aux membres des FAC que leurs sacrifices ne sont pas passés inaperçus. Les colis contiennent des produits allant de la nourriture, des articles de divertissement, de la marchandise, des articles d'hygiène et des cartes avec des messages de la maison.

Depuis 2014, Tigre Géant a joué un rôle essentiel dans le succès de l'Opération Père Noël en fournissant plus de 500 000 $ en produits pour aider à remplir les colis de 17 135 membres des FAC déployés dans plus de 30 endroits dans le monde.

Les amateurs de musique sont encouragés à « aimer » la page Facebook de Titre Géant pour accéder à la diffusion en direct.

Pour en savoir plus sur l'Opération Père Noël, veuillez consulter le site https://www.appuyonsnostroupes.ca/S-engager/Operation-Pere-Noel

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 250 magasins à travers le pays et emploie plus de 10 000 personnes. Vous pouvez aussi magasiner en ligne au tigregeant.com. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo jaune est bien plus qu'un magasin où les Canadiens magasinent davantage à meilleur prix, mais nous sommes également fiers d'être reconnus comme un détaillant de choix. #ForYouForLess #GTCommunityProud #GTCanadaProud

Participez aux conversations et restez à l'affût des nouvelles concernant Tigre Géant :

Suivez-nous sur Facebook : Tigre Géant

Suivez-nous sur Instagram : @Gianttigerstore

Suivez-nous sur Twitter : @GTBoutique





SOURCE Giant Tiger Stores Limited

Communiqué envoyé le 28 octobre 2020 à 14:51 et diffusé par :