Adept de Synergis en tête de 21 classements dans l'édition automne 2020 du rapport Grid de G2





Synergis Software, leader mondial en gestion des informations d'ingénierie et gestion des données produit (PDM), a annoncé aujourd'hui que son produit phare, Adept, occupait la première place de 21 classements dans l'édition automne 2020 du rapport Grid de G2 Crowd.

Ce rapport, basé sur de véritables avis clients, met en lumière le leadership d'Adept en matière de confort d'utilisation, facilité de configuration, mise en oeuvre la plus rapide, meilleure assistance et meilleure relation. Il s'agit là des quelques éléments clés ayant fait toute la différence par rapport à d'autres produits disponibles sur le marché.

Adept s'est vu décerner le statut de « Leader » dans les catégories gestion de données produit (PDM) et gestion des contenus d'entreprise (ECM), ainsi que le statut de « High Performer » dans la catégorie gestion des plans de construction (CDM).

« Nous nous engageons à aider nos clients à gagner en efficacité et en sécurité et à agir de façon plus collaborative, et des rapports tels que celui-ci nous donnent la possibilité de comprendre ce que nous parvenons déjà à bien faire et comment nous améliorer », a déclaré Scott Lamond, vice-président du marketing chez Synergis Software. « Cette distinction nous motive et nous sommes honorés que la voix de nos clients nous ait permis de nous hisser à la première place dans notre secteur. »

Adept a également obtenu la note exceptionnelle de 77 au Net Promoter Score (NPS) de G2.

Selon G2, « L'objectif du NPS est d'évaluer la loyauté des clients envers une marque et de déterminer dans quelle mesure ils sont prêts à recommander votre produit à des pairs. Les entreprises ayant un NPS égal ou supérieur à 70 sont considérées comme étant de "calibre international". Globalement, cela signifie que presque tous les clients seraient disposés à promouvoir ce produit. »

Voici ce que certains clients d'Adept avaient à dire :

« Les données constituent la clé de voûte de toute entreprise de nos jours et ne pas les sécuriser représente un risque considérable. Si vous voulez le faire dans les règles de l'art, la plateforme Adept est le choix de référence. »

« Aucune autre société de logiciels au monde ne travaille en collaboration aussi étroite avec ses clients. C'est indispensable pour les systèmes dont votre entreprise ne saurait se passer. »

« Un gain immédiat de 30 % d'efficacité d'utilisation. »

Adept a atteint le premier rang des classements suivants :

Gestion des données produit - Meilleur confort d'utilisation, configuration la plus simple, mise en oeuvre la plus rapide, solution la plus implémentable, facilité d'administration, facilité des transactions commerciales, qualité de l'assistance, meilleure relation, forte probabilité de recommandation et Net Promoter Score le plus élevé

Gestion des plans de construction - Solution la plus facile à utiliser, meilleure conformité aux exigences, configuration la plus simple, meilleure assistance, taux d'adoption utilisateur le plus élevé, entreprise avec laquelle les transactions sont les plus aisées, produit allant dans la bonne direction, forte probabilité de recommandation et Net Promoter Score le plus élevé

Gestion des contenus d'entreprise - Entreprise avec laquelle les transactions sont les plus aisées, meilleures capacités de recherche

Pour découvrir comment Adept est sorti du lot, téléchargez le rapport comparatif complet.

Accédez à davantage de retours clients sur la page d'avis relatifs à Adept de G2.

Vous trouverez plus d'informations sur la méthode de notation de G2 ici.

À propos de Synergis Software

Synergis Software est le leader de la gestion des documents d'ingénierie et de la gestion des données produit, qui aide les entreprises à devenir plus efficaces, plus sécurisées et plus collaboratives. Adept, son produit phare, met tout le monde au diapason en simplifiant la façon dont les organisations obtiennent, gèrent, partagent et intègrent les contenus d'entreprise. Adept rationalise la gestion des modifications techniques, préserve la propriété intellectuelle et fournit des informations liées aux données afin d'améliorer la prise de décisions. Adept est intégrée à AutoCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks® et MicroStation®, et est testée sur le terrain depuis plus de 30 ans par les ingénieurs de clients tels que Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Bayer et Nucor Steel.

G2 Crowd

G2 Crowd, la plateforme qui s'est érigée en leader mondial des avis utilisateurs sur les solutions commerciales, en exploite plus de 790 000 dans le but de contribuer à de meilleures décisions en matière d'achats. G2 a pour objectif de rendre le marché plus authentique et transparent en tirant profit de ce que peuvent apporter les évaluations par des pairs, les notes de satisfaction et les données sociales synthétisées.

