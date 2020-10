MPV annonce l'approbation conditionnelle de sa transaction avec Entheon Biomedical Corp. par le CSE





MONTRÉAL, 28 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration MPV Inc. (« MPV » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que suite à ses communiqués de presse datées du 2 juillet 2020 et du 10 septembre 2020 (les « communiqués de presse initiaux » ), la Société a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») afin d'inscrire les actions de l'émetteur résultant (telles que définies ci-dessous) aux fins de négociation conformément à la convention de fusion (la « Convention de fusion ») datée du 30 juin 2020 et modifiée le 9 octobre 2020 entre Entheon Biomedical Corp. (« Entheon ») et 1254912 BC Ltd. (« Subco »), par laquelle la Société acquerra tous les titres émis et en circulation d'Entheon en échange d'actions de la Société (la « Transaction »).



De plus et dans le cadre de la Transaction, la Société modifiera son nom de « MPV Exploration Inc. » à « Entheon Biomedical Corp. » (le « Changement de nom »). Simultanément au Changement de nom et dans le cadre de la Transaction, la Société procédera également à la consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison d'une (1) action ordinaire postérieure à la Consolidation pour trois (3) actions ordinaires en circulation du capital de la Société (la « Consolidation »). Aucune fraction d'action ne sera émise car toute fraction d'action sera arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. De plus, le nombre, le prix d'exercice ou la base d'échange de tous les bons de souscription seront ajustés, le cas échéant, pour refléter la Consolidation de trois pour un.

Suite à la réalisation simultanée de la Transaction, du Changement de nom et de la Consolidation, le nouveau numéro de CUSIP pour les actions ordinaires de l'entité résultante (les « Actions de l'émetteur résultant ») sera 29383X103 et le nouveau numéro ISIN sera CA29383X1033. La Société annoncera le symbole sur le CSE pour les actions de l'émetteur résultant au plus tard à la clôture de la Transaction. Actuellement, un total de 18 105 514 actions ordinaires de la Société sont émises et en circulation et après la Consolidation, la Société aura environ 6 325 160 actions ordinaires de l'émetteur résultant émises et en circulation (en supposant l'exercice d'options détenues par les dirigeants et administrateurs de MPV immédiatement avant la réalisation de la Transaction). Suite à la réalisation de la Transaction et après avoir donné effet : (i) aux 29 845 805 Actions de l'émetteur résultant à être émises aux anciens actionnaires d'Entheon; et (ii) les 4 217 8861 actions de l'émetteur résultant devant être émises aux actionnaires de Subco, dans le cadre du placement privé simultané sans courtier effectué par Subco (tel qu'indiqué plus en détail dans les communiqués de presse initiaux), la Société aura alors approximativement 40 388 851 actions émises et en circulation.

Dans le cadre de la Consolidation, les actions de l'émetteur résultant après la Consolidation seront transmises aux actionnaires inscrits de la Société par l'agent de transfert de la Société, Computershare Investor Services Inc. La Société prévoit que la date d'entrée en vigueur de la Consolidation et du Changement de nom prendront place à la date de réalisation de la Transaction.

Divulgation supplémentaire

La négociation des actions ordinaires de la Société a été interrompue par le CSE le 2 juillet 2020 à la suite de l'annonce de l'entente de fusion et le restera jusqu'à la reprise de la négociation après l'obtention de l'approbation finale du CSE.

Pour plus d'informations sur la Transaction, veuillez consulter les communiqués de presse initiaux. La Société publiera d'autres communiqués de presse concernant la Transaction dès que les informations seront disponibles.

À propos d'Entheon Biomedical Corp.

Entheon est une société privée de recherche et développement en biotechnologie engagée dans le développement et la commercialisation d'un portefeuille de produits thérapeutiques psychédéliques sûrs et efficaces à base de diméthyltryptamine (« produits DMT») aux fins de traitement des troubles liés à la toxicomanie et à l'usage de substances. Sous réserve de l'obtention de toutes les approbations et permis réglementaires requis, Entheon a l'intention de générer des revenus par la vente de ses produits DMT à des médecins, des cliniques et des psychiatres agréés aux États-Unis, dans certains pays de l'Union européenne et dans tout le Canada.

Pour plus d'informations sur la Société ou sur Entheon, veuillez consulter :

Exploration MPV Inc.

Jean-Francois Perras, Président et Chef de la direction

Téléphone : (514) 667-7171

Entheon Biomedical Corp.

Timothy Ko, Chef de la direction et administrateur

Téléphone : +1 (604) 562-3932

info@entheonbiomedical.com

https://entheonbiomedical.com/

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés concernent des évènements futurs ou des résultats futurs. Tous énoncés autres que ceux ayant trait à des faits historiques peuvent être des énoncés informatifs ou prospectifs. Plus particulièrement et sans limitations, le présent communiqué contient des renseignements et des énoncés prospectifs concernant la conclusion de la Transaction et du financement concomitant et des conditions y afférentes, des échéanciers pour la réception des approbations règlementaires, des actionnaires et de la bourse des même que des plans et objectifs futurs de la Société Fusionnée et autres. Les informations et énoncés prospectifs sont bases sur certaines expectatives et présomptions faites par la direction de la Société. Il en résulte qu'aucune assurance a l'effet que la Transaction proposée ou des matières y reliées seront complétées telles qu'annoncées ou même du tout. Malgré le fait que la direction de la Société croit que les expectatives et présomptions sur lesquelles les énoncés prospectifs sont basés sont raisonnables, une dépendance indue ne doit pas être placée sur celles-ci étant donné qu'il n'y a aucune assurance qu'elles seront correctes.

Les informations et énoncés prospectifs sont présentés dans un but informatif concernant les expectatives courantes et des plans de la direction quant à l'avenir de la Société. Les lecteurs sont prévenus qu'une dépendance sur les énoncés et informations ne pourrait pas être appropriée à d'autres fins telles que des décisions d'investissements. Le fait que les énoncés et informations concernent des évènements futurs implique certains risques et incertitudes. Les résultats actuels pourraient être matériellement différents des résultats anticipés compte tenu d'un nombre des facteurs et de risques. Ceux-ci peuvent comprendre, entre autres, la capacité de la Société de poursuivre ses activités dans l'éventualité ou la Transaction n'aurait pas lieu continuer à exploiter son entreprise, à conclure le financement concomitant ou d'obtenir les approbations et autorisations requises afin de conclure la Transaction telle que présentement décrite. Par conséquent, le lecteur et prévenu de ne pas placer une dépendance indue sur les enfoncés prospectifs dans le présent communiqué. Le lecteur est également prévenu de ne pas considérer les facteurs de risques décrits aux présentés comme étant exhaustifs. Les énoncés prospectifs et les informations contenues dans ce communiqué sont fait en date de ce jour et aucun engagement n'est pris de diffuser une mise à jour ou de réviser les énoncés prospectifs suite à de nouvelles informations ou évènements futurs a moins d'êtres requis en vertu d'une loi applicable sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs et informations contenues dans le présent communiqué sont qualifiés de façon expresse par cette mise en garde.

La Bourse des valeurs canadiennes et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné et n'acceptent pas la responsabilité de l'exactitude ou de l'adéquation de cette version.

1 Inclus 100 000 actions de l'émetteur résultant ainsi que 100 000 unités d'intermédiation (les « Unités d'intermédiation ») qui ont été émises dans le cadre du placement privé simultané sans courtier mené par Subco. Veuillez noter que le montant des unités d'intermédiation a été incorrectement indiqué à 37 500 dans le communiqué de presse du 9 septembre 2020 (et son communiqué de presse en anglaise correspondant du 19 septembre 2020).

