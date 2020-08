Manifestation au centre-ville de Montréal - Réaction de la mairesse Valérie Plante au déboulonnement de la statue de John A. MacDonald





MONTRÉAL, le 29 août 2020 /CNW Telbec/ - « Je déplore fermement les actes de vandalisme qui ont eu lieu cet après-midi dans le centre-ville de Montréal, qui ont mené au déboulonnement de la statue de John A. Macdonald. Évidemment, de tels gestes ne peuvent être acceptés ni tolérés.

Nous savons que certains monuments historiques, ici comme ailleurs, sont au coeur de débats émotifs. Je réitère que je privilégie de les mettre en contexte plutôt que de simplement les retirer. Je suis également en faveur d'ajouter des monuments qui seront plus représentatifs de la société à laquelle nous aspirons toutes et tous.

Je comprends et partage la motivation des citoyennes et citoyens qui veulent vivre dans une société plus juste et inclusive. Mais la discussion et les gestes qui s'imposent doivent se faire de façon pacifique, sans jamais avoir recours au vandalisme.

Le bureau d'art public va sécuriser le périmètre et coordonner la conservation de la statue. En consultation avec les experts en patrimoine à la Ville, nous prendrons le temps d'analyser la suite à donner.

De son côté, le SPVM mènera son enquête », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

