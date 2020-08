Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 29 août 2020





OTTAWA, ON, le 29 août 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a 127 358 cas confirmés de COVID-19, dont 9 108 décès, et 89 % des cas sont maintenant rétablis. Des laboratoires de partout au Canada ont testé une moyenne de 48 000 personnes par jour au cours de la dernière semaine, dont 0,7 % ont reçu un résultat positif. Une moyenne de 425 cas ont été signalés chaque jour au cours des sept derniers jours.

Les autorités locales de santé publique du Canada continuent à travailler dur pour enquêter sur les cas et les foyers de COVID-19. Ces activités de santé publique sont essentielles pour interrompre les chaînes de transmission, maintenir le taux d'infection à un faible niveau et maintenir la croissance de l'épidémie sur la voie contrôlée et lente de la « combustion lente ».

La moyenne hebdomadaire du nombre de cas quotidiens au Canada a augmenté pour atteindre une moyenne de 425 cas signalés quotidiennement au cours de la semaine écoulée, contre 400 cas ou moins signalés quotidiennement la semaine précédente. Des augmentations de cas ont été observées dans les régions de l'Ouest et des Prairies du Canada, la Colombie-Britannique et le Manitoba ayant chacun signalé une augmentation de 24 % des cas hebdomadaires la semaine dernière. Ailleurs, des baisses notables des cas hebdomadaires signalés ont été enregistrées la semaine dernière en Saskatchewan et au Québec.

Là où les cas sont en augmentation, les provinces signalent des épidémies dans les établissements de soins de santé, y compris les maisons de soins de longue durée, sur les lieux de travail, y compris les usines de transformation de la viande, et dans des zones localisées au sein de petites communautés. Au cours du mois d'août, une augmentation des foyers liés à l'alimentation, aux boissons et au commerce de détail a également été signalée. Ces derniers établissements desservent probablement des groupes d'âge plus jeunes qui connaissent actuellement les taux d'incidence les plus élevés d'infection par COVID-19 dans tout le pays.

Pour les professionnels de la santé publique, les épidémiologistes en herbe et les apprenants à vie toujours curieux, vous pouvez trouver des informations détaillées sur la dernière épidémiologie de COVID-19 au Canada dans le Rapport hebdomadaire d'épidémiologie de l'Agence de la santé publique du Canada pour la période du 16 au 22 août 2020, ici.

Alors que nous sommes tous impatients de retrouver les choses que nous aimons et de reprendre des activités qui sont importantes pour notre bien-être physique, social et économique, nous devrons tous prendre des précautions personnelles et être attentifs aux contrôles, protocoles et politiques mis en place dans les lieux intérieurs pour réduire notre risque d'exposition et de propagation du virus. Vous pouvez trouver ici des informations et des conseils supplémentaires pour accroître votre savoir-faire en matière de COVID-19, y compris des moyens de vous garder, ainsi que votre famille et nos communautés, plus en sécurité. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 29 août 2020 à 12:00 et diffusé par :