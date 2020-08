D'une collaboration régionale naît, en un temps record, un coffret de test Covid-19 axé sur la qualité





The Binding Site a lancé un nouveau test pour détecter les anticorps contre la COVID-19 chez les personnes récemment exposées, qui sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers.

En se focalisant sur des échantillons sanguins de patients non hospitalisés légers, le test d'anticorps anti-SARS-CoV-2 d'ELISA a été mis au point en partenariat avec le service d'immunologie clinique de l'Université de Birmingham, l'antigène initial étant fourni par l'Université de Southampton. Ce dernier développement est une progression naturelle pour The Binding Site, qui s'appuie sur ses 35 ans de connaissances de renommée mondiale dans le développement de tests sanguins de haute précision qui affectent le système immunitaire. L'entreprise produit déjà plus de 35 millions de tests DIV par an pour la vente à l'échelle mondiale et s'attend à ce que ce produit fabriqué au Royaume-Uni suscite une forte demande.

Le nouveau test détecte spécifiquement les anticorps (IgG, IgA et IgM) dirigés contre la protéine de pointe trimérique du SARS-CoV-2, qui joue un rôle important dans l'infectiosité du virus. En ciblant l'IgG, l'IgA et l'IgM, le test couvrira toutes les immunoglobulines cruciales dans la lutte de l'organisme contre ce virus. Ces trois anticorps apparaissent à des moments différents après l'infection. Le test a été conçu pour détecter les trois afin d'augmenter la détection le plus tôt possible après une exposition au virus.

Le Professeur Adam Cunningham, professeur en immunité fonctionnelle à l'Université de Birmingham explique : « L'humain fabrique trois types d'anticorps : anti-IgM, anti-IgG et anti-IgA. L'IgM tend à apparaître en premier tandis que l'IgG et l'lgA ont tendance à apparaître plus tard. En combinant les trois, le test de The Binding Site est en mesure de détecter l'infection COVID-19 chez les personnes qui n'ont été exposées que récemment ou qui présentent des symptômes légers. »

Le test ELISA portant la marque CE est simple à utiliser et fournit jusqu'à 93 résultats de test en 60-90 minutes.

Le Dr Stephen Harding, Chief Scientific Officer chez The Binding Site, déclare : « Nous avons entrepris le développement d'un test avec l'Université de Birmingham qui détecterait la COVID-19 à un stade précoce et nous avons validé le test dans une population non hospitalisée présentant des symptômes légers, soit la population cible la plus importante pour le test de la COVID-19. De plus, nous avons conçu le coffret de test pour qu'il puisse être utilisé par tous les laboratoires du monde, quel qu'il soit. »

Le test a été mis au point à partir de plus de 800 échantillons de sang prélevés chez des personnes atteintes d'une forme légère à modérée de la maladie, dont plus de 100 échantillons prélevés chez des prestataires de soins de santé à Birmingham.

Le test est déjà utilisé dans de nombreuses études cliniques menées dans les hôpitaux de Birmingham et devrait être rapidement adopté par les équipes de surveillance qui cherchent à comprendre la propagation de l'infection au sein de la population, ainsi que par les chercheurs de vaccins qui doivent évaluer les réponses immunitaires dans les études cliniques.

Charles de Rohan, P.-D.G. de The Binding Site, commente : « Le partenariat de longue date avec l'Université de Birmingham a rassemblé une expertise universitaire, clinique et commerciale inégalée, et l'équipe combinée a travaillé à l'unisson, rapidement et sans encombre, pour proposer ce test unique et avant-gardiste en un temps record. »

Le Professeur Alex Richter, professeur en immunologie clinique à l'Université de Birmingham, qui a encadré l'équipe à l'origine de l'identification des anticorps dirigés contre la protéine de pointe, ajoute : « Il y a deux choses à déterminer lors d'un test des anticorps : les anticorps que l'on recherche et ce qu'ils reconnaissent. Le test des anticorps IgM, IgG et IgA dirigés contre la protéine de pointe devrait donner un avantage en termes de détection précoce et précise chez les personnes récemment exposées, qui ne présentent aucun symptôme. »

The Binding Site a fourni des coffrets gratuits pour soutenir le travail dans les pays en développement où la maladie continue de se propager rapidement et affecte les enfants par le biais du syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (SIME). Le test a été soumis à l'approbation rapide de la FDA et devrait être disponible à raison de plus de 2 millions d'unités par mois.

