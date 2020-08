NuScale Power entre dans l'histoire en tant que premier petit réacteur modulaire à recevoir l'approbation de conception, de la Nuclear Regulatory Commission des États-Unis





NuScale Power a annoncé aujourd'hui qu'avec la publication du rapport final d'évaluation de la sécurité (Final Safety Evaluation Report [FSER]), la Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis avait achevé l'examen de la phase 6, autrement dit, la dernière et ultime phase de la Demande de certification de conception (Design Certification Application, DCA) pour son petit réacteur modulaire révolutionnaire (Small Modular Reactor, SMR). Le FSER représente l'achèvement de l'examen technique et l'approbation de la conception SMR de NuScale. Cette phase finale de la DCA de NuScale à présent terminée, les clients peuvent mettre en oeuvre des plans de développement de centrales NuScale, étant entendu que la NRC a approuvé les aspects de sécurité de la conception de NuScale.

« Il s'agit d'une étape importante non seulement pour NuScale, mais également pour l'ensemble du secteur nucléaire américain et les autres technologies nucléaires avancées qui suivront. Il est clair que cela renforce le leadership de NuScale et des États-Unis dans la course à la commercialisation des SMR. L'approbation de la conception de NuScale est une réalisation incroyable, et nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à la NRC pour son examen complet, au Département américain de l'énergie (Department Of Energy, DOE) pour avoir constamment plaidé en faveur de notre fructueux partenariat public-privé visant à commercialiser le premier SMR du pays, et aux nombreuses autres personnes qui ont consacré d'innombrables heures à faire de ce moment extraordinaire une réalité », a déclaré le président-directeur général de NuScale, John Hopkins. « De plus, le financement à frais partagés, fourni par le Congrès au cours des dernières années a accéléré l'avancement de NuScale dans le cadre du processus de certification de la conception, par la NRC. C'est pour cela que le programme SMR du DOE a été créé, et notre succès est à attribuer au solide soutien bipartisan du Congrès. »

La DCA de NuScale a été soumise en décembre 2016 et acceptée par la NRC en mars 2017. Le processus d'examen a démontré à la fois la simplicité de la conception SMR de NuScale, et la rigueur de l'application de l'entreprise. À titre d'exemple, au cours du processus d'examen rigoureux de la phase 1, qui comprenait 115 000 heures consacrées à l'examen de la DCA, la NRC a émis beaucoup moins de demandes d'informations supplémentaires que d'autres demandes de certification de conception. NuScale a dépensé plus de 500 millions USD, avec le soutien de Fluor, et plus de 2 millions d'heures de travail pour développer les informations nécessaires à la préparation de son dossier de DCA. La société a également soumis 14 rapports thématiques distincts en plus des 12 000 pages de son dossier de DCA, et fourni plus de 2 millions de pages d'informations à l'appui pour les audits de la NRC.

« La NRC a relevé le défi d'examiner le tout premier dossier de DCA pour un petit réacteur modulaire, ce qui à l'époque représentait une étape importante, non seulement pour NuScale, mais aussi pour l'industrie nucléaire dans son ensemble. NuScale apprécie la rigueur, le temps et les efforts de la NRC tout au long de ce processus étendu sur plusieurs années et dont les évaluations ont souvent été menées à bien, plus tôt que prévu. En tant qu'ancien employé de longue date de la NRC, et notamment du Bureau des nouveaux réacteurs, où j'ai été cadre, je peux dire que cette publication précoce du FSER est vraiment le fruit du travail de tous au sein de la NRC, notamment du personnel d'examen technique et de projet, la direction et la Commission », a déclaré Tom Bergman, vice-président des Affaires réglementaires, chez NuScale.

NuScale continue de maintenir une forte dynamique de programme visant la commercialisation de sa technologie SMR, et incluant le développement de la chaîne logistique, la conception d'usine standard, la planification des activités de livraison de l'usine, et les plans de démarrage et de mise en service. La société suscite l'intérêt croissant des clients nationaux et internationaux, en particulier chez ceux qui considèrent la centrale NuScale comme une solution à long terme pour fournir une énergie sans carbone, qui soit fiable, sûre, abordable et flexible sur le plan opérationnel pour diverses applications. NuScale a signé des accords avec des entités aux États-Unis, au Canada, en Roumanie, en République tchèque et en Jordanie. Des accords similaires avec d'autres entités sont en cours de négociation.

NuScale Power a développé une nouvelle centrale nucléaire modulaire à réacteur à eau légère, destinée à alimenter en énergie la production d'électricité, le chauffage urbain, le dessalement et d'autres applications de traitement de la chaleur. Cette conception révolutionnaire de petit réacteur modulaire (SMR) comprend un NuScale Power Moduletm (module de puissance) entièrement fabriqué en usine, capable de générer 60 MW d'électricité en utilisant une version plus sûre, plus petite et évolutive de la technologie de réacteur à eau sous pression. Puisqu'une centrale peut accueillir jusqu'à 12 modules d'alimentation individuels, la conception évolutive de NuScale offre les avantages d'une énergie sans carbone et réduit les engagements financiers associés à des installations nucléaires de la taille d'un gigawatt. L'investisseur majoritaire dans NuScale est Fluor Corporation, une entreprise mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, comptant 60 années d'expérience dans le secteur de l'énergie nucléaire commerciale.

Le siège social de NuScale est situé à Portland, dans l'Oregon, et ses bureaux sont répartis entre Corvallis dans l'Oregon, Rockville dans le Maryland, Charlotte en Caroline du Nord, Richland dans l'État de Washington, et Londres au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Twitter : @NuScale_Power, Facebook : NuScale Power, LLC, LinkedIn : NuScale Power, et Instagram : nuscale_power. NuScale a un nouveau logo, une nouvelle marque et un nouveau site Internet. Visionnez la courte vidéo.

