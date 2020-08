Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce relative au pont Jacques-Cartier





LONGUEUIL, QC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) invitent les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra le lundi 31 août à 11 h 15, au Musée Stewart. La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Katherine McKenna, procédera à une annonce portant sur le pont Jacques-Cartier. L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, ainsi que de la première dirigeante de PJCCI, madame Sandra Martel, seront également présents.

QUOI Conférence de presse



QUAND Lundi 31 août 2020 à 11 h 15



OÙ Musée Stewart 20, chemin Tour de l'île (Parc Jean-Drapeau) Montréal, QC, H3C 0K7 (voir le plan ci-dessous)



QUI L'honorable Katherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien Madame Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI



RSVP Par courriel à communications@pjcci.ca

À propos de PJCCI

Gestionnaire d'ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d'État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain, de l'Estacade du pont Champlain d'origine, du pont de contournement de l'île des Soeurs, des sections fédérales de l'autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d'usagers par la gestion, l'entretien et la réfection de ces infrastructures d'importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd'hui et pour demain. www.JacquesCartierChamplain.ca

SOURCE Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc.

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 17:11 et diffusé par :