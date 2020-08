ANNULATION - Invitation aux médias - Annonce de projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le lundi 31 août prochain. Pour l'occasion,...

Le groupe WestJet a annoncé aujourd'hui de nombreuses mises à jour sur la sécurité, y compris la possibilité de se voir refuser un voyage et une interdiction de voyager d'un an du groupe WestJet pour les personnes qui ne se conforment pas à la...

Depuis son arrivée en octobre 2018, le gouvernement fait preuve de transparence dans ses actions et dans sa reddition de comptes. Cela se reflète notamment dans le Rapport mensuel des opérations financières, où les résultats sont maintenant présentés...