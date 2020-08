Nomination de Sylvain Villeneuve à la direction de l'Arrondissement du Sud-Ouest





MONTRÉAL, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance extraordinaire du 28 août, les membres du conseil du Sud-Ouest ont entériné la nomination de Sylvain Villeneuve à titre de directeur de l'Arrondissement, qui fait suite à un rigoureux processus de dotation. « C'est un retour en force pour M. Villeneuve dans le Sud-Ouest. Cet homme d'expérience compte entre autres une quinzaine d'années au service de la Ville de Montréal dont six ans chez nous, notamment comme directeur de l'aménagement urbain et du patrimoine. Nous sommes impatients de pouvoir travailler à nouveau avec ce gestionnaire rigoureux et dévoué qui nous a à maintes reprises démontré sa capacité à trouver des solutions à d'épineux dossiers. Nous sommes confiants qu'il sera un solide pilier sur lequel nous pourrons nous appuyer pour mener à bien nos engagements auprès de la population », a commenté Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Les membres du conseil d'Arrondissement et du comité de démolition se joignent à moi pour le féliciter. Nous lui souhaitons tout le succès pour mener à bien le nouveau mandat professionnel, épaulé par une solide équipe de gestionnaires », a poursuivi Benoit Dorais.

« Je suis très heureux de revenir à l'arrondissement dans un nouveau rôle. Je compte mettre à profit mon expérience et mes connaissances pour assister les élu.es afin de bien servir les citoyen.nes du Sud-Ouest », a exprimé Sylvain Villeneuve.

Les membres du conseil d'Arrondissement ont tenu à remercier chaleureusement Tonia Di Guglielmo, directrice des services administratifs du Sud-Ouest, qui a assuré l'intérim de la direction de l'Arrondissement depuis juin dernier. Elle a cumulé avec rigueur et professionnalisme les deux fonctions dans le contexte inédit de la COVID-19.

À propos de Sylvain Villeneuve

Détenteur d'un baccalauréat en urbanisme de l'Université du Québec à Montréal, Sylvain Villeneuve était jusqu'à tout récemment directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité dans l'Arrondissement de Ville-Marie. De 2015 à 2019, M. Villeneuve a été à la tête de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine de l'Arrondissement du Sud-Ouest. À ce titre, il a piloté plusieurs documents d'orientation dont l'élaboration et la mise en oeuvre du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) Turcot.

À partir de 2009, il avait occupé les fonctions de chef de division à la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'Arrondissement de Ville-Marie. Entre autres, il a supervisé et coordonné l'élaboration de trois programmes particuliers d'urbanisme pour le quartier Sainte-Marie, le quartier des Grands-Jardins et le pôle du quartier latin dans le Quartier des spectacles.

Il a été conseiller en aménagement à la Direction du Bureau de Design de la Ville, en 2008, où il a participé à l'élaboration des cahiers des bonnes pratiques en matière de design urbain. Il a coordonné la mise en oeuvre du comité de pilotage pour l'implantation des bonnes pratiques dans les activités de planification et d'aménagement urbain dans les services corporatifs et les arrondissements.

En 2007, il a occupé les fonctions de chargé de projet à la Société du havre de Montréal. Il assure la coordination des mandats des professionnels pour la planification du réaménagement de l'autoroute Bonaventure et a développé une approche exemplaire en matière de transports collectifs centrée sur la valorisation des services de transport en commun dans cet axe névralgique.

À l'Arrondissement du Sud-Ouest, M. Villeneuve a également exercé les fonctions de conseiller en aménagement de 2004 à 2006.

Membre de l'Ordre des urbanistes du Québec depuis 1992 et de l'Institut canadien des urbanistes, M. Villeneuve s'intéresse particulièrement aux approches innovatrices en matière d'aménagement urbain misant sur le développement durable, la mobilité, la mixité de fonctions et la mise en valeur du patrimoine. Il a une solide expérience en planification.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 16:54 et diffusé par :