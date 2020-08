Au Canada, le Tour de Francetm sera diffusé exclusivement sur FloSports à partir du 29 août ; le diffuseur dévoile ses plans de diffusion ambitieux





Pour la première fois, le prestigieux événement cycliste d'envergure mondiale sera exclusivement diffusé sur une plateforme numérique au Canada, permettant au Tour de prendre vie grâce à de expériences de visionnage novatrices et améliorées



L'offre innovante du diffuseur de sports en ligne comprendra des reportages tournés sur le terrain, des commentaires et analyses face caméra de champions du cyclisme canadiens, des émissions dédiées recevant des invités spéciaux, des diffusions en anglais et en français, des visionnages en groupe sur l'application animés par d'éminents journalistes et cyclistes, une ligue fantasy exclusive et bien plus encore

AUSTIN, Texas, 28 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloSports, l'innovateur dans le domaine du streaming sportif en direct et du contenu original, a dévoilé aujourd'hui ses plans ambitieux en matière de diffusion et de contenu pour la diffusion exclusive au Canada du Tour de Francetm 2020 par la société. Suite à son report plus tôt cette année en raison de la pandémie de COVID-19, l'événement cycliste majeur tant attendu devrait désormais démarrer le 29 août et sera diffusé au Canada exclusivement sur FloBikes, l'une des plus grandes plateformes de streaming au monde dédiées au cyclisme. La diffusion canadienne de cette année sur FloBikes marque également la première fois qu'Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Tour de Francetm sera disponible sur une plateforme OTT entièrement numérique au Canada. Cela signifie que les fans qui se connectent pour regarder ce prestigieux événement bénéficieront d'une expérience de visionnage totalement unique et passionnante consacrée spécifiquement au cyclisme. Les plans en matière de diffusion et de contenu de FloSports pour la course de cette année comprennent une offre complète qui inclura des reportages tournés sur le terrain par des journalistes spécialistes du cyclisme, des commentaires et analyses face caméra de certains des champions cyclistes les plus respectés du Canada, des émissions dédiées au cyclisme animées par les journalistes de FloBikes aux côtés d'invités spéciaux, une diffusion simultanée en français, des visionnages en groupe animés par des journalistes et des athlètes de cyclisme de renom diffusés en direct sur l'application, et une toute nouvelle ligue fantasy exclusive qui sera mise à la disposition des abonnés à FloSports au Canada et aux États-Unis. Les abonnés qui résident en dehors du Canada disposeront d'un accès complet aux actualités et à la couverture éditoriale du Tour de Francetm de FloBikes, aux vidéos des moments forts, aux interviews et à d'autres contenus. Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de l'offre.

Le Tour de Francetm est l'événement cycliste le plus important et le plus prestigieux au monde. La course réunit les 22 meilleures équipes cyclistes au monde qui s'affrontent pour remporter la plus haute distinction du sport sur un parcours de plus de 3 500 kilomètres. Cette année présentera un défi unique aux organisateurs du Tour, où seul un nombre limité de fans de cyclisme seront autorisés à se rendre sur place pour assister à la course en raison des restrictions relatives aux regroupements dues au COVID-19, rendant ainsi la diffusion mondiale de cet événement encore plus nécessaire et spéciale pour les fans du monde entier. FloSports est fier de s'associer à A.S.O. pour permettre aux fans du sport enthousiastes au Canada de visionner cet événement. La diffusion de cette année comprendra les 21 étapes du Tour (en anglais et en français), la présentation des équipes ainsi que la course féminine « La course by Le Tour de France » (en anglais uniquement).

« FloSports a fait preuve d'un engagement inébranlable pour le cyclisme et nous partageons sa volonté de transmettre des sensations qui transcendent les disciplines sportives », a déclaré Yann le Moenner, directeur général d'A.S.O. « Nous sommes très satisfaits de l'ambitieux plan de diffusion et de rédaction présenté par FloBikes pour cette première année de notre partenariat à long terme et sommes convaincus qu'ils relateront - à travers des initiatives innovantes - tous les rebondissements du Tour de France 2020 au public canadien, qu'il soit francophone ou anglophone ! »

« Alors que le départ du Tour de France approche, FloSports souhaitait démontrer son engagement envers le cyclisme et nos abonnés canadiens en présentant un plan de diffusion complet », a déclaré Ryan Fenton, directeur de l'acquisition des droits mondiaux chez FloSports. « Nous amenons cet événement prestigieux aux fans canadiens d'une manière qui n'a jamais été proposée auparavant et nous sommes fiers d'avoir un partenaire comme A.S.O. qui encourage les investissements dans la technologie et l'innovation pour créer une meilleure expérience de visualisation. »

OFFRE DE CONTENU ET DE DIFFUSION DU TOUR DE FRANCEtm 2020 DE FLOBIKES

Reportages sur le terrain

En cette période de COVID-19, les reportages sur le terrain lors d'événements sportifs sont difficiles. Cependant, FloBikes dépêchera son correspondant international basé en Europe, Gregor Brown, sur le terrain à chaque étape de la course afin de fournir une couverture détaillée et en temps réel, des commentaires, des interviews sur place et une analyse éclairée. Gregor Brown couvre des courses en Europe et dans le monde entier depuis plus d'une décennie. Ses compétences ont été récompensées par le site CyclingNews et le magazine Cycle Sport et, plus récemment, il a fourni des actualités et des vidéos pour Cycling Weekly et VeloNews, ainsi que via sa très populaire chaîne YouTube. Au cours des deux dernières saisons, M. Brown a travaillé en tant que contributeur pour fournir du contenu sur site aux spectateurs de FloBikes lors d'événements tels que les Flanders Classics et le Tour d'Italie.

Commentaires et analyses face caméra par des champions cyclistes canadiens, dont Alex Stieda et Svein Tuft

Deux champions cyclistes canadiens intègrent l'équipe éditoriale de FloBikes à l'occasion du Tour de Francetm, Alex Stieda et Svein Tuft. Les deux athlètes fourniront une analyse post-événement avec l'équipe éditoriale de FloBikes, notamment Ian Dille et Michael Sheehan lors de l'émission quotidienne, Ian & Friends, et se joindront à des visionnages en groupe diffusés dans l'application pour des discussions interactives avec les fans pendant certaines étapes de la course. Alex Stieda est originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, et est l'un des cyclistes les plus respectés du Canada. M. Stieda a mené cinq classements du Tour de Francetm en 1986 - général, montagne, combinaison, sprints intermédiaires et meilleur jeune - devenant le premier Nord-Américain à prendre la tête du Tour de France. Il a fini à la 120e place, dans son seul Tour de Francetm, avec l'équipe de cyclisme 7-Eleven - Hoonved. Il a également gagné la médaille le bronze lors des jeux du Commonwealth australien de 1982 et a représenté son pays natal aux Jeux olympiques d'été de 1984. Lors de l'Universiade d'été de 1983, il a remporté la médaille de bronze dans la poursuite individuelle masculine. Il a également participé aux compétitions individuelles de poursuite et par points lors des Jeux olympiques d'été de 1984. Svein Tuft, originaire de Langley, en Colombie-Britannique, est un ancien cycliste sur route canadien qui a couru professionnellement entre 2005 et 2019 pour les équipes Symmetrics, Garmin?Transitions, SpiderTech?C10, Mitchelton?Scott et Rally UHC Cycling. M. Tuft a remporté l'UCI America Tour 2006-07 et a gagné treize championnats canadiens de cyclisme routier : deux fois lors de la course sur route et onze fois lors du contre-la-montre.

Émissions consacrées au cyclisme

Le rédacteur de FloBikes , Ian Dille, anime la discussion chaque jour dans Ian & Friends, une émission consacrée au cyclisme couvrant toutes les dernières nouvelles et les récents développements dans l'univers du cyclisme. Tout au long du Tour, Ian retrouvera Gregor Brown et d'autres athlètes de renom pour discuter du déroulement du plus grand événement cycliste au monde.

Diffusion simultanée en français

En plus de la diffusion en anglais, FloBikes diffusera simultanément un programme en français à l'intention des amateurs de cyclisme francophones à travers le Canada. Deux personnalités du cyclisme reconnues et respectées à l'échelle internationale proposeront des commentaires et des analyses en direct cette année, y compris la cycliste canadienne accomplie, Audrey Lemieux, et l'animateur très respecté, Randy Ferguson. Audrey Lemieux est une ancienne cycliste professionnelle. Elle a représenté le Canada aux Championnats du monde et en tant que pilote biplace aux Jeux paralympiques. Le journaliste sportif Randy Ferguson a présenté cinq Jeux olympiques d'été et d'hiver et est le présentateur officiel des Championnats du monde de cyclisme sur route, des Coupes du monde de VTT et des Championnats du monde. Il a animé et contribué à des émissions de télévision et de radio en Amérique du Nord, y compris CBC/Radio-Canada, Versus, Sportsnet, RDS, TVA et Global NESN.

Des visionnages en groupe diffusés en direct dans l'application et des discussions entre influenceurs animées par des journalistes du cyclisme et des athlètes canadiens de renom, dont Mike Woods

FloSports est l'une des premières plateformes OTT à offrir des expériences uniques et engageantes dans une application, y compris la toute nouvelle fonctionnalité de visionnage en groupe (ou « Watch Party ») intégrée à l'application par le partenaire technologique de FloSports, LiveLike. La fonctionnalité comprend une fonction de t'chat à l'écran qui fonctionne parallèlement à la diffusion en direct, permettant aux fans de discuter de la course ensemble, ainsi qu'avec les animateurs et les athlètes célèbres en temps réel ? pour analyser la course et mieux comprendre chaque étape, les conditions et la qualité de la route et bien plus encore. La fonctionnalité permet également une diffusion en direct secondaire simultanée avec la vidéo des animateurs discutant de la course et parlant en direct avec les fans de cyclisme ? apportant une expérience entièrement nouvelle et unique de diffusion du Tour de Francetm pour la toute première fois et uniquement pour les fans canadiens ! Aucun autre fan d'un autre pays qui regarde le Tour de France n'aura accès à cette fonctionnalité. Le cycliste canadien de renom Mike Woods se joindra à des visionnages en groupe avec l'équipe éditoriale de FloBikes et d'autres athlètes de renom dans le monde du cyclisme. Le Tour de Francetm prendra vie pour les fans canadiens comme jamais auparavant et uniquement sur l'application FloSports.

Ligue fantasy exclusive pour le Tour de Francetm

Les abonnés à FloBikes aux États-Unis et au Canada disposeront d'un accès exclusif pour participer à la ligue fantasy de Tissot organisée pour le Tour de Francetm 2020. La plateforme de la ligue fantasy sera intégrée au site Web de FloBikes et permettra aux participants de composer leur équipe fantasy du Tour de France composée d'un maximum de 8 coureurs comprenant les concurrents de cette année. Les participants sélectionneront les capitaines d'équipe et gagneront des points en fonction des performances réelles de leurs coureurs. Ils pourront également concurrencer d'autres joueurs dans le monde entier ou créer leurs propres ligues privées et rivaliser avec des amis. Des prix seront décernés aux meilleurs participants, le grand prix étant des billets VIP pour assister à la dernière étape de la course du Tour de Francetm 2021 sur les Champs-Élysées à Paris ! Visitez le site Web de FloBikes pour en savoir plus.

Le partenariat d'A.S.O. avec FloBikes permet également aux abonnés canadiens d'accéder à plus de 10 grands événements du Grand tour et du Tour mondial, dont Paris-Roubaix, La Course by le Tour de France et le Tour d'Espagne au cours des trois prochaines années.

Les événements cyclistes d'A.S.O. sur FloBikes et l'application FloSports de 2020 à 2023 comprennent :

Grands tours : Tour de France, Tour d'Espagne

UCI World Tour : Tour Down Under, Paris-Nice, Paris-Roubaix, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Critérium du Dauphiné

UCI Women World Tour : La Course by Le Tour de France, Madrid Challenge by La Vuelta

UCI Asian/Europe Tour : Tour d'Oman, Tour de Hongrie, Paris-Tours

Le Tour de Francetm 2020 et les autres événements d'A.S.O. ne sont que quelques éléments d'un solide calendrier de diffusion cycliste pour 2020 sur la plateforme leader de l'industrie FloBikes. Malgré la pandémie de COVID-19 et son impact sur le calendrier mondial des événements cyclistes, FloBikes a tout de même connu un début de saison de cyclisme 2020 incroyablement réussi avec une hausse d'audience moyenne de 352 % par rapport à l'année dernière.

Le calendrier de diffusion de cette année a déjà inclus le Tour de Burgos, le Milan-San Remo et le Critérium du Dauphiné et continuera d'inclure des courses cyclistes très médiatisées telles que le Tour de Francetm, le Tour d'Italie, le Tour des Flandres masculin et féminin les Championnats du monde de cyclisme sur route, le Tour d'Espagne , le Trophée des AP Assurances, et d'autres qui seront annoncées.

Pour accéder à la couverture en direct et à la demande de ces événements cyclistes, rendez-vous sur FloBikes pour devenir un abonné PRO annuel. L'abonnement annuel permet d'accéder à du contenu haut de gamme et à des événements en direct sur l'ensemble du réseau FloSports. Regardez les événements sur tous vos écrans en téléchargeant l'application FloSports sur Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, l'App Store et Google Play Store.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FloBikes ou FloSports .

À propos d'Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

Amaury Sport Organisation est une entreprise créatrice et organisatrice d'événements sportifs internationaux de premier plan. Spécialisée dans le « hors-stade », elle possède en interne la maîtrise de l'ensemble des métiers liés à l'organisation, à la médiatisation et à la commercialisation de compétitions sportives. A.S.O. organise 210 jours de compétition par an pour 75 événements dans 25 pays. Elle est présente dans cinq univers sportifs avec notamment en cyclisme le Tour de France, en rallye raid le Dakar, dans les épreuves grand public le Schneider Electric Marathon de Paris, en voile le Tour Voile et en golf le Lacoste Ladies Open de France. Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury, groupe de médias et de sport propriétaire du journal L'Équipe.

À propos de FloSports

Fondé en 2006, FloSports est un service de streaming vidéo accessible par abonnement soutenu par une société de capital-risque dédiée au sport, offrant un accès en direct et à la demande à des centaines de milliers de compétitions sportives dans plus de 25 disciplines sportives verticales aux États-Unis et à l'étranger. La vision de FloSports consiste à donner aux sports peu médiatisés l'attention qu'ils méritent. Avec une bibliothèque de plus de 300 000 heures de contenu haut de gamme comprenant des actualités, des commentaires d'experts, des films, des documentaires et plus encore, FloSports s'est imposé comme un innovateur et un leader du streaming sportif. Votre sport a enfin une maison. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : flosports.tv.

