Du soutien pour une rentrée scolaire sécuritaire

SURREY, BC, le 28 août 2020 /CNW/ - L'école est essentielle au développement des enfants et à la réussite de leur avenir. Comme les écoles ont dû fermer et les élèves ont été séparés de leurs amis et camarades de classe, la pandémie de COVID-19 a été difficile pour les familles. Alors que nous relançons notre économie de manière graduelle et sécuritaire, les parents devraient être en mesure de retourner au travail en sachant que leurs enfants font leurs apprentissages dans un milieu sain.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada veut soutenir la Colombie-Britannique pour assurer une rentrée sécuritaire, tout en protégeant la santé des élèves et du personnel.

Aujourd'hui, la ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, a souligné un investissement pouvant atteindre jusqu'à 242,36 millions de dollars pour la Colombie-Britannique dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. La Colombie-Britannique pourra ainsi obtenir le financement complémentaire dont elle a besoin alors qu'elle assure la sécurité des élèves et des membres du personnel au cours de l'année scolaire, et ce, en collaboration avec les conseils et centres de services scolaires locaux. Par exemple, le Fonds aidera la Colombie-Britannique en soutenant l'adaptation des milieux d'apprentissage, l'amélioration de la ventilation, l'augmentation des mesures pour le lavage des mains et l'hygiène, ainsi que l'achat d'équipement de protection personnelle et de produits de nettoyage.

Alors que nous rouvrons nos écoles et que nous relançons notre économie, le Gouvernement du Canada continuera de faire preuve de leadership et de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires afin de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

« En tant qu'ancien enseignant et en tant que parent, je connais bien l'importance de l'école pour le développement social et le bien-être mental des enfants, sans parler de leur capacité d'apprentissage. La rentrée scolaire est aussi une étape importante à franchir pour relancer notre économie et assurer le retour des parents au travail sans qu'ils s'inquiètent de la santé de leurs enfants. Le gouvernement du Canada restera un partenaire important des provinces, des territoires et des Premières Nations tandis que nous travaillons tous ensemble à assurer la santé et la sécurité des enfants, des familles et de tous les Canadiens pendant cette période difficile. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La sécurité de nos enfants doit toujours être notre priorité absolue et celle des enseignants et du personnel doit également être assurée sur les lieux de travail. Cet investissement contribuera à garantir leur retour à l'école en toute sécurité pour cet automne, et donnera aux parents l'assurance que leurs enfants apprennent dans un environnement sain. »

--L'honorable Joyce Murray, la ministre du Gouvernement numérique

Les fonds seront remis à la Colombie-Britannique en deux versements. Le premier versement sera effectué à l'automne 2020, et des fonds supplémentaires seront à sa disposition au début de 2021. Ainsi, la Colombie-Britannique aura du soutien pendant toute l'année scolaire.

des fonds supplémentaires seront à sa disposition au début de 2021. Ainsi, la Colombie-Britannique aura du soutien pendant toute l'année scolaire. Des fonds seront accordés aux provinces et aux territoires selon le nombre d'enfants de 4 à 18 ans. Ces fonds s'ajouteront à une somme de base de 2 millions de dollars par province et territoire.

Voici les sommes maximales allouées par province et territoire :

Alberta : 262,84 millions de dollars

Colombie-Britannique : 242,36 millions de dollars



Manitoba : 85,41 millions de dollars

Nouveau-Brunswick: 39,79 millions de dollars



Terre-Neuve-et- Labrador : 26,18 millions de dollars

Territoires du Nord-Ouest : 4,85 millions de dollars



Nouvelle-Écosse : 47,88 millions de dollars



Nunavut : 5,75 millions de dollars

Ontario : 763,34 millions de dollars

Île-du-Prince-Édouard : 10,39 millions de dollars



Québec : 432,15 millions de dollars



Saskatchewan : 74,90 millions de dollars

Yukon : 4,16 millions de dollars

