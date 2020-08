Avis aux médias - La ministre Joly annoncera un appui pour les langues officielles en Nouvelle-Écosse





L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, fera une annonce en soutien aux langues officielles en Nouvelle-Écosse

POINTE-DE-L'ÉGLISE, NS, le 28 août 2020 L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, en compagnie de René Arseneault, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique et Langues officielles), de Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, et de représentants de l'Université Sainte-Anne, participera à une conférence de presse virtuelle pour annoncer un appui financier aux communautés de langue officielle de la Nouvelle-Écosse.

ÉVÉNEMENT : Conférence de presse

DATE : Le lundi 31 août 2020

TEMPS : 12 h HAA (11 h HAE)

LIEU : Virtuel

