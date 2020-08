Interview du groupe Aptorum à l'antenne de Bloomberg International au sujet du rapport RedChip Money





Aptorum Group Limited (NASDAQ : APM), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour répondre à des besoins médicaux mondiaux non satisfaits, a annoncé aujourd'hui qu'une interview de son président, Daniel Lui, sera diffusée dans l'émission de télévision The RedChip Money Report . L'interview sera diffusée le dimanche 30 août à 18 heures, heure locale, sur Bloomberg International, disponible dans plus de 100 millions de foyers à travers l'Europe.

Au cours de l'entretien exclusif, M. Lui donne un aperçu du pipeline de développement de la société et de ses efforts de commercialisation à court terme.

Pour visionner le segment correspondant à l'entretien, cliquez ici : https://youtu.be/rjvqZfs5zqk

L'interview sera également diffusée aux États-Unis sur la chaîne Action Channel le dimanche 30 août à 11 heures (heure de l'Est) et sera accessible en direct sur American Business TV.

L'émission "RedChip Money Report" propose des commentaires éclairés sur les investissements dans les petites capitalisations, des entretiens avec des analystes de Wall Street, des critiques de livres financiers, ainsi que des interviews de dirigeants d'entreprises publiques.

À propos d'Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le portefeuille actuel de candidats médicaments en développement d'Aptorum Group, dont certains devraient entrer cette année en phase d'essais cliniques, comprend des indications pour les maladies orphelines, les maladies infectieuses et les maladies métaboliques. Aptorum Group a développé également un complément alimentaire féminin, les comprimés nutraceutiques bioactifs à base de Dioscorea opposita qui sont actuellement commercialisés.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez consulter le site www.aptorumgroup.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 août 2020 à 14:55 et diffusé par :