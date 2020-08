Invitation aux médias - Annonce concernant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux à Cap-Santé





QUÉBEC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - M. Vincent Caron, député de Portneuf, convie, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux à Cap-Santé.

Date : 31 août 2020



Heure : 10 h



Lieu : église Sainte-Famille

30, place de l'Église

Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

Rappel concernant les consignes de distanciation physique :

garder deux mètres de distance en tout temps avec les autres et pratiquer l'hygiène des mains;

ne présenter aucun symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu de consignes d'isolement de la part de la direction régionale de la santé publique;

se présenter avec un couvre-visage.

