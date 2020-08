Suspension de la négociation par l'OCRCVM - NUR

Dans la matinée du 31 août, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) annoncera des révisions à certaines des mesures réglementaires temporaires qu'il a prises en réaction à la COVID-19, et invite les représentants des médias à...

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a conclu une entente avec Gestion de placements Hillsdale inc. (« Hillsdale ») visant à clore un processus de déjudiciarisation en vertu duquel Hillsdale s'est engagée à verser une pénalité...

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a profité de l'occasion qui lui était donnée aujourd'hui, lors de son passage à La Malbaie, pour...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Nuran Wireless Inc. Symbole CSE : NUR Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 13 h 49 L'OCRCVM peut prendre la...