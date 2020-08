Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée





QUÉBEC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 98 nouveaux cas. Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, 1 décès survenu avant le 21 août s'ajoute, mais le total demeure à 5 750 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 2 par rapport à la veille, avec un cumul de 117. Parmi celles-ci, 17 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 2. Les prélèvements réalisés le 26 août s'élèvent à 15 711, pour un total de 1 622 269.

Concernant la situation de contamination d'échantillons dans un laboratoire, notons que la réévaluation a permis d'identifier un total de 78 cas confirmés de la COVID-19 dont le résultat aurait dû être négatif plutôt que les 40 cas préalablement annoncés le 26 août. Ceux-ci sont retirés graduellement.

Tableau synthèse de l'évolution des données

Date Cas confirmés Décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés 21 août 104 4 124 (-12) 16 (-7) 15 599 22 août 74 0+1 date inconnue 117 (-7) 14 (-2) 11 372 23 août 68 3 115 (-2) 12 (-2) 9 231 24 août 62 2 118 (+3) 12 11 440 25 août 102 (142) 0 110 (-8) 12 16 020 26 août 111 1 115 (+5) 15 (+3) 15 711 27 août 98 0 117 (+2) 17 (+2) ND

Prendre note que la majorité des données sont présentées en fonction de leur jour de saisie. Elles sont extraites à 16 h à la date indiquée et couvrent les 24 heures précédentes. Toutefois, la disponibilité des données sur les prélèvements comporte un délai de 24 heures supplémentaires et celles-ci correspondent au nombre de prélèvements réalisés à la date indiquée. Il est à noter également que les données antérieures à celles des 24 dernières heures présentées dans la colonne des décès ont été ajustées en fonction des dates réelles de décès, ce qui explique la variation de certaines données par rapport à celles présentées dans les précédents communiqués. Le bilan quotidien des décès est influencé par le temps requis pour la déclaration de décès par le médecin, la période nécessaire pour mener l'enquête attestant que le décès est bien attribuable à la COVID-19 et la saisie au système.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, les mesures suivantes sont toujours recommandées :

se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, durant 20 secondes, particulièrement lorsqu'on arrive de l'extérieur;

se désinfecter les mains avec une solution à base d'alcool si l'on n'a pas accès à de l'eau ni à du savon;

pour tout rassemblement dans un lieu privé intérieur ou extérieur, respecter le maximum de 10 personnes. Il est fortement recommandé que celles-ci soient issues d'un maximum de 3 adresses différentes;

limiter autant que possible ses déplacements.

Notons que le port du couvre-visage est dorénavant obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus, dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts ainsi que dans les transports en commun.

S'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel :

de s'isoler;

de tousser à l'intérieur de son coude;

de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et de se laver les mains par la suite;

de consulter le Guide autosoins ou d'appeler la ligne 1 877 644-4545 (ou le numéro correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

Liens connexes :

Répartition du nombre quotidien de décès liés à la COVID-19 selon le milieu de vie, ensemble du Québec 2020.

Pour en savoir davantage sur la COVID-19, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Afin d'obtenir de l'information en utilisant la ligne info-coronavirus, composer l'indicatif régional de résidence :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, se rendre sur le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

