ATW Tech annonce des revenus de 1,2M$ pour son deuxième trimestre de 2020

MONTRÉAL, 28 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société ») (TSX-V : ATW) annonce aujourd'hui ses résultats pour son trimestre se terminant le 30 juin 2020.



Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020, la Société a généré des revenus de 1,2M$ comparativement à 3,9M$ pour la même période en 2019, une baisse de 2,7M$ principalement attribuable à l'exercice d'assainissement de ses clients et à la vente des actifs de VuduMobile Inc;



Le coût des ventes a totalisé 1M$ comparativement à 3,1M$ pour la même période en 2019, soit une diminution de 2,1M$ représentant une marge (excluant l'amortissement) de 175k$ ou 14% en 2020 comparativement à 752k$ ou 19% en 2019 pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020;



Les frais de vente et d'administration ont diminué de 430k$ et de 534k$ respectivement pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020 comparativement à la même période en 2019.

Perspectives

« Nous sommes satisfaits de l'avancée globale au cours de notre deuxième trimestre de l'exercice 2020, qui a été caractérisée par des défis sans précédents en raison de la pandémie » a déclaré M. Michel Guay, président et chef de la direction.

Au cours des deux derniers trimestres, nous avons mis l'accent sur le développement de notre plateforme Option.vote et avons constaté un intérêt grandissant pour ce type de service. Option.vote offre un système de votation multi-méthode sur mesure pour les syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Des efforts de commercialisation seront déployés au cours des prochains mois lesquels contribueront à une croissance des revenus de la Société ainsi qu'une meilleure rentabilité compte tenu que ces services offrent des marges bénéficiaires plus importantes.

« La Société continue d'exécuter sa stratégie de commercialisation tout en poursuivant des initiatives stratégiques de croissance afin de maximiser la valeur pour les actionnaires » a commenté M. Michel Guay, président et chef de la direction.

Les données présentées ci-haut constituent un résumé des faits saillants. Pour toute information additionnelle, veuillez consulter les états financiers intermédiaires condensés consolidés de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 au www.sedar.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies financières (« fintech »), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

SOURCE :

ATW TECH

Michel Guay

Président, fondateur et chef de la direction

Tél. : 844.298.5932, poste 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com

