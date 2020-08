Plus de 900 nouveaux stages « verts » offerts aux étudiants alors que le Canada s'emploie à mieux se reconstruire





VANCOUVER, BC, le 28 août 2020 /CNW/ - Les étudiants sont à la tête de la lutte contre les changements climatiques. Ils sont actifs au sein de leurs collectivités pour réduire les émissions et créer un avenir plus respectueux de l'environnement et plus prospère. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les étudiants à acquérir de nouvelles compétences afin de soutenir la croissance d'une économie propre au moment où le Canada s'emploie à mieux se reconstruire dans le contexte créé par la COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada s'associe à des employeurs du secteur des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) de tout le Canada pour créer 900 possibilités de stages pour les étudiants dans le cadre du programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes.

Horizons Sciences appuie les emplois dans le secteur des technologies propres en offrant des stages aux nouveaux diplômés postsecondaires dans le domaine des STIM. Il offre des possibilités visant particulièrement les diplômés autochtones, les diplômés des régions rurales et éloignées et les femmes dans ce domaine. Le programme accepte maintenant les demandes pour 2020-2021.

Les employeurs peuvent obtenir jusqu'à 15 000 dollars de financement au titre du programme pour chaque stagiaire qu'ils embauchent, et les stagiaires auront l'occasion d'acquérir une expérience de travail sur des projets environnementaux d'une durée de six à douze mois. Environ 90 p. 100 des stagiaires obtiennent un emploi à temps plein ou retournent aux études après leur stage.

L'annonce a été faite dans les locaux de l'entreprise de technologies propres Terramera, basée à Vancouver et spécialisée dans les pratiques agricoles durables. Le ministre était accompagné d'Ajay Patel, président et directeur général du Collège communautaire de Vancouver, de Karn Manhas, fondateur et directeur général de Terramera, et de Melody Sizer, ancienne stagiaire du programme Horizons Sciences, aujourd'hui employée à plein temps de Terramera.

Le gouvernement du Canada continuera à mettre en place des initiatives qui contribuent à la fois à protéger l'environnement, à lutter contre les changements climatiques et à créer des emplois pour les Canadiens, alors que la relance sécuritaire de notre économie se poursuit dans le contexte créé par la COVID-19.

Citations

« J'encourage les étudiants et les entreprises à participer à ce programme enrichissant, qui vise à créer des emplois pour les jeunes dans le secteur des technologies propres. À mesure que le Canada poursuit la relance sécuritaire de son économie et s'emploie à créer un avenir plus durable, vos compétences, votre passion et votre expertise nous aideront à intensifier nos efforts de lutte contre les changements climatiques et à atteindre notre objectif de zéro émission nette d'ici 2050. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce qui fait notre force et stimule notre esprit d'innovation, c'est notre capacité à attirer et à perfectionner les meilleurs talents de toute la Colombie-Britannique et du Canada. Nos stagiaires du programme Horizons Sciences nous ont aidés à devenir l'entreprise que nous sommes aujourd'hui, soit une entreprise guidée par sa mission, son esprit de collaboration et son sens de l'innovation. Nous remercions le ministre Jonathan Wilkinson et Environnement et Changement climatique Canada d'avoir soutenu des programmes comme celui-ci qui créent des débouchés dans l'économie de l'innovation. Ce sont ces emplois qui amèneront notre province et notre pays à acquérir une force économique et qui les mettront sur la voie de la relance en ces temps difficiles et au-delà. »

- Karn Manhas, fondateur et directeur général de Terramera

« Mon stage dans le cadre du programme Horizons Sciences m'a permis de découvrir ce que j'aime faire et d'accéder au marché du travail, et il m'a permis d'obtenir un poste permanent de technicienne de recherche chez Terramera, où je continue à apprendre et à m'épanouir. Les stages ont joué un rôle indispensable dans mon cheminement académique et professionnel, et je me réjouis que d'autres puissent bénéficier des mêmes possibilités. »

- Melody Sizer, ancienne stagiaire du programme Horizons Sciences

Faits en bref

Le programme Horizons Sciences, qui existe depuis plus de 20 ans, a permis à plus de 5 500 stages de voir le jour au Canada . Il est géré par des organismes tiers indépendants (agents prestataires). Les agents prestataires ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de propositions ouvert. Les agents prestataires pour 2020-2021 sont BioTalent Canada, Clean Foundation (site en anglais seulement), Collèges et instituts Canada , ECO Canada et l'Association canadienne pour les Nations Unies.

. Il est géré par des organismes tiers indépendants (agents prestataires). Les agents prestataires ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de propositions ouvert. Les agents prestataires pour 2020-2021 sont BioTalent Canada, Clean Foundation (site en anglais seulement), Collèges et instituts , ECO Canada et l'Association canadienne pour les Nations Unies. Le financement fait partie d'un investissement de 600 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse à l'intention des organismes qui offrent une gamme d'activités visant à aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir un large éventail de compétences et de connaissances afin de participer au marché du travail actuel et à venir.

Liens connexes

